Ölümcül Oyun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Tom Wright (James Franco) ve karısı Anna (Kate Hudson) Londra'da yaşar ve ailelerinin evini yenilerken ağır borç altına girer. Bir bebek sahibi olmaya çalışır ancak şimdiye kadar başarısız olurlar. Alt kattaki kiracıları, onu aşağıda tutma isteklerine cevap vermeyince, çift alt kata inerek komşuları Ben'in öldüğünü keşfederler. Resmi ölüm nedeni, polis tarafından aşırı dozda eroin olarak belirlenir. Daireyi temizlerken, Wright'lar gevşek bir tavan döşemesinde 220.000 £ keşfeder. Ben'in geri kalan eşyalarının yanı sıra parayla ne yapacaklarını tartışırlar. Bir süre sonra, Tom yeniledikleri evin masraflarını ödemek için biraz para harcar ve Anna bir doğurganlık kliniğine gitmek için biraz para harcar. Bu arada, Dedektif Halden (Tom Wilkinson), Wright'ların bilgi sakladığından şüphelenir. Ben'in ölümünün kızınınkiyle bağlantılı olduğuna inandığı için hareketlerini izlemeye başlar.

Jack Witkowski tarafından kuzeni Ben'in yerini açıklamak için tehdit edilen bir adam gösterilir. Bunu ifşa eder etmez öldürülür. Witkowski ve ortağı Marshall, parayı aramak için Ben'in eski dairesine girer, ancak başarısız olur. Khan, Tom Wright'a parası hakkında yaklaşır ve Tom'un kendisinin veya Jack Witkowski'nin bir tarafını seçmesi gerektiğini söyler. Tom bir taraf seçmeyi redder ve eve geldiğinde Witkowski onu bekler.