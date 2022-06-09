Ölümcül Oyun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Ölümcül Oyun, orijinal ismiyle Good People (bazı ülkelerde Getaway 2 olarak yayınlandı), Henrik Ruben Genz tarafından yönetilen ve Marcus Sakey'nin 2008'deki aynı adlı romanına dayanan Kelly Masterson tarafından yazılan 2014 Amerikan gerilim aksiyon filmidir. Başrollerini James Franco, Kate Hudson, Omar Sy, Tom Wilkinson ve Sam Spruell'in paylaştığı film, Londra'da yaşayan ve ailelerinin evini yenilerken ciddi bir borca giren Amerikalı bir çift olan Tom ve Anna Wright'ın hikayesini anlatıyor. Film, belirli sinemalarda ve talep üzerine 26 Eylül 2014'te gösterime girdi.
İşte Ölümcül Oyun hakkında tüm ayrıntılar...
ÖLÜMCÜL OYUN FİLM KONUSU
Hikaye dört adamın birlikte bir soygun yapmasıyla başlar. Adamlar, tanınmış bir Fransız eroin satıcısı olan Khan (Omar Sy) adlı bir adamın uyuşturucularını ve parasını çalar. Binadan önce Ben Tuttle ve Bobby çıkar. Ben, Bobby'yi vurup tüm para ve uyuşturucularla kaçar. Diğer iki adam, Jack Witkowski (Sam Spruell) ve Marshall (Diarmaid Murtagh), daha sonra çıkar. Bobby'yi ölü bulurlar ve yakalanmadan kaçarlar.
Tom Wright (James Franco) ve karısı Anna (Kate Hudson) Londra'da yaşar ve ailelerinin evini yenilerken ağır borç altına girer. Bir bebek sahibi olmaya çalışır ancak şimdiye kadar başarısız olurlar. Alt kattaki kiracıları, onu aşağıda tutma isteklerine cevap vermeyince, çift alt kata inerek komşuları Ben'in öldüğünü keşfederler. Resmi ölüm nedeni, polis tarafından aşırı dozda eroin olarak belirlenir. Daireyi temizlerken, Wright'lar gevşek bir tavan döşemesinde 220.000 £ keşfeder. Ben'in geri kalan eşyalarının yanı sıra parayla ne yapacaklarını tartışırlar. Bir süre sonra, Tom yeniledikleri evin masraflarını ödemek için biraz para harcar ve Anna bir doğurganlık kliniğine gitmek için biraz para harcar. Bu arada, Dedektif Halden (Tom Wilkinson), Wright'ların bilgi sakladığından şüphelenir. Ben'in ölümünün kızınınkiyle bağlantılı olduğuna inandığı için hareketlerini izlemeye başlar.
Jack Witkowski tarafından kuzeni Ben'in yerini açıklamak için tehdit edilen bir adam gösterilir. Bunu ifşa eder etmez öldürülür. Witkowski ve ortağı Marshall, parayı aramak için Ben'in eski dairesine girer, ancak başarısız olur. Khan, Tom Wright'a parası hakkında yaklaşır ve Tom'un kendisinin veya Jack Witkowski'nin bir tarafını seçmesi gerektiğini söyler. Tom bir taraf seçmeyi redder ve eve geldiğinde Witkowski onu bekler.
Witkowski, Tom'a işkence eder, ancak Tom paranın yerini söylemeyi reddeder. Dedektif Halden gelir ve Witkowski ile ortağı kaçar. Halden, Wright'lara, Witkowski'nin kolluk kuvvetleriyle iç bağlantıları olduğu için, Witkowski'yi tutuklamak için onları yem olarak kullanmak istediğini söyler.
Wright'lar, Witkowski ile bir para kesintisi planlar ve ardından bir plan tasarlamak için Dedektif Halden ve Khan ile ayrı ayrı görüşür. Düşme sırasında Witkowski, Halden'in bir polis olduğunu ve Marshall'ın Halden'ı vurduğunu fark eder. Wright'lar parayı alıp kaçar ve Khan onlara kendi başlarına olduklarını söyler, çünkü kendisinin oynandığına inanır. Halden, kurşun geçirmez yelek giydiği için hastanede iyileşirken gösterilir.
Witkowski ve adamları, Anna'nın arkadaşı Sarah'yı (Anna Friel) ve bebeği Julian'ı rehin alır. Wright'lar, Witkowski ile Wright'ların saklandıkları evde tadilatta oldukları evde buluşmayı kabul eder. Wright'lar, Halden'ı plandan haberdar eder ve toplantıya hazırlanmak için evi donatır. Witkowski yere düşer ve Tom, Marshall'ın ayaklarına çivi çakar. Khan ve adamları, herkesi şaşırtarak eve gelir. Halden eve gelir ve Sarah ve bebeği kaçarken Khan'ın adamlarından birini arabasıyla öldürür, ancak Halden bilincini kaybeder. Han ve adamları, Witkowski ve Marshall ile Wright'lar arasında evin her yerinde bir kedi ve fare oyunu başlar. Khan'ın diğer adamı Tom tarafından öldürülür ve Khan, Witkowski'yi öldürür. Tom, Marshall'dan ikisine de yöneltilen bir atış Khan'ı öldürdüğünde Tom'u öldürmek üzere olan Khan ile savaşır. Anna, yeniden canlanan bir Halden eve girip Marshall'ı vurana kadar Marshall tarafından boğularak ölür. Film, evin yanıp kül olmasıyla, Wright'ların dairelerinden taşınmasıyla ve Anna'nın Tom'a hamile olduğunu söylemesiyle sona erer.
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