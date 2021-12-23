Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı!

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2021 Perşembe, 23:29
Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve yardımcıları maçın bitişiyle saha kenarında büyük sevinç yaşadı.

Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı!

Karaveli maçın ardından sahaya girerek oyuncularını tek tek kutladı.

Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı!

Siyah-beyazlı taraftarlar da Önder Karaveli'ye büyük sevgi gösterisinde bulunarak tribünlere çağırdı.

Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı!

Tribünleri tek tek dolaşan Karaveli, gözyaşlarını tutamadı.

Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı!

47 yaşındaki antrenör, taraftara "Hepinizi çok seviyorum" dedi.

Önder Karaveli, gözyaşlarını tutamadı!

Karaveli, "Allah'ım sana şükürler olsun" ifadeleriyle gözlerinden akan yaşları sildi.


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