Pamukkale'de sonbahar manzaraları

Sonbaharda da bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü aktaran Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"'Beyaz cennet'te görüldüğü gibi her yer bembeyaz. Pamukkale artık kültür turizmine çıkanların yaklaşık yüzde 90'ının ziyaret ettiği bir nokta haline geldi. Özellikle balon turu ve yamaç paraşütü sayesinde ciddi bir turizm çeşitliği oluyor. Kapadokya'dan sonra en fazla balon turu, Fethiye'den sonra da en fazla yamaç paraşütünün yapıldığı bir yer. Antik havuzun içinde adeta tarihin içinde yüzüyorlar. Travertenleri gören misafirler buranın büyüsüne kapılıyor."