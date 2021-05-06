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Cilt Alt Tonuna Uygun Saç Rengi Seçimi Nasıl Olmalı?

Saç boyası seçiminde yapılan en büyük hata tene ve cilt alt tonuna uymayan renklere yönelmek. Öncelikle cildinizin sıcak alt tonlu mu yoksa soğuk alt tonlu mu olduğuna karar vererek doğru saç rengini yakalamanız mümkün.

Cilt alt tonunuzu belirlemenin birkaç farklı yöntemi var. Bu yöntemlerden en doğru olanı bileklerinizdeki damarları kontrol etmek. Eğer bileğinizde mor damarlar ağırlıktaysa soğuk alt tonlu, yeşil damarlar ağırlıktaysa sıcak alt tonlu bir tene sahipsinizdir. Eğer damarlarınızda hem mor hem de yeşil renkler hakimse de nötr alt ton ile birçok farklı saç rengine uyum sağlayabilirsiniz.

Eğer soğuk alt tonlu bir cilde sahipseniz en açık platin sarısı, buz sarısı gibi tonlardan gece siyahı gibi en koyu renklere saçlarınızda radikal değişimler yapabilirsiniz. Eğer kahverengi saç boyası tercih edecekseniz yine küllü kumral ve kahverenginin soğuk tonlarına yönelmeniz gerekiyor.