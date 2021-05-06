Schwarzkoph markasının eğitmenliğini yapan başarılı Saç tasarım Sanatçısı Ünal Demir evde saç boyamanın tehlikelerini anlattı. Pandemi sürecinde evde saçını boyamak isteyip saçını yakan birçok isimle karşılaştığını söyleyen Ünal Demir, kapanma sürecinde evde saçlarını boyamak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.
İlk defa saç boyuyanların, boyaya karşı alerjiniz olup olmadığını kesinlikle test etmeleri gerektiğini vurgulayan Ünal Demir; ‘’boya alerjinizin olup olmadığını anlamak için bileğinizin iç kısmında boya alerji testi yapabilirsiniz. Alerjiniz yoksa, boyama işlemine geçebilirsiniz.
Saç boyarken saç bakımı ihmal edilmemelidir. Saçınızı boyamadan önce yıkamamanız gerekmektedir. Çünkü temiz saç, saç derinizi koruyan doğal yağların kaybolmasına neden olmaktadır.
Yarı kalıcı boya kullanıyorsanız en az 12 ile 24 saat, kalıcı boya kullanıyorsanız en az 24 saat önce saç yıkanmış olmalıdır. Daha az sürede saç yıkamak, derinizi koruyan doğal yağları saç derinizden uzaklaştırır. Saç boyama sonrasında kutudan çıkan bakım kremini kullanmaya özen göstermelisiniz. Krem sayesinde renk kalıcılığı sağlar ve saç yumuşak olmasını sağlar’’ dedi.
Cilt Alt Tonuna Uygun Saç Rengi Seçimi Nasıl Olmalı?
Saç boyası seçiminde yapılan en büyük hata tene ve cilt alt tonuna uymayan renklere yönelmek. Öncelikle cildinizin sıcak alt tonlu mu yoksa soğuk alt tonlu mu olduğuna karar vererek doğru saç rengini yakalamanız mümkün.
Cilt alt tonunuzu belirlemenin birkaç farklı yöntemi var. Bu yöntemlerden en doğru olanı bileklerinizdeki damarları kontrol etmek. Eğer bileğinizde mor damarlar ağırlıktaysa soğuk alt tonlu, yeşil damarlar ağırlıktaysa sıcak alt tonlu bir tene sahipsinizdir. Eğer damarlarınızda hem mor hem de yeşil renkler hakimse de nötr alt ton ile birçok farklı saç rengine uyum sağlayabilirsiniz.
Eğer soğuk alt tonlu bir cilde sahipseniz en açık platin sarısı, buz sarısı gibi tonlardan gece siyahı gibi en koyu renklere saçlarınızda radikal değişimler yapabilirsiniz. Eğer kahverengi saç boyası tercih edecekseniz yine küllü kumral ve kahverenginin soğuk tonlarına yönelmeniz gerekiyor.
Ünal Demir Kimdir?
1989 doğumlu Ünal Demir yaklaşık 13 yıldır Most markasının işletmeciliğini yapıyor. Cadde, Bodrum, Bahçelievler ve Etiler’deki şubelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Ünal Demir dünyaca ünlü bir markanın yurt içi ve yurt dışında birçok etkinliğinin eğitimcisi olarak yer alıyor.
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