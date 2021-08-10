İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, 5 senelik Manchester City kariyerinde 918 milyon Avro'luk transfer yaparak insanların ağzını açık bırakmaya devam ediyor. Son olarak Jack Grealish’e 117,5 milyon Avro'ya transfer eden Guardiola, başarılarının sırrının kaliteli oyunculardan geçtiğini iddia ediyor. Pep Guardiola, kulübe geldiği günden beri en çok parayı defans hattına ayırdı.
Leicester City’nin rüya şampiyonluğunda en büyük paylardan birine sahip olan Riyad Mahrez, takım içi anlaşmazlıklar ve Claudio Ranieri’nin sezon ortasında görevine son verilmesi sonrası, 2018 yazında 67,8 milyon Avro'ya İngiliz kulübünün yolunu tutmuştu. Cezayirli yıldız, oynadığı dönemde İspanyol teknik direktörün en büyük silahlarından biri oldu.
Bask bölgesinin son zamanlarda yetiştirdiği en yetenekli futbolcularından olan Aymeric Laporte, o dönem sakatlıktan ve formsuzluktan oldukça sallantılı görünen Manchester City’e devre arasında 65 milyon Avro'ya transfer olarak defans hattını toparlayan isim olmuştu. Aymeric Laporte, Athletic Bilbao’nun kulüp kurallarına göre Bask bölgesi dışında futbolcu oynatmamasına karşın, kulüp tarihindeki ikinci Fransız olmuştur.
Bu sezon Manchester City ve Guardiola futbolunun kilit ismi olan Joao Cancelo, 2019 yazında Juventus’tan 65 milyon Avro karşılığında transfer olmuştu. Aynı dönem Manchester City futbolcusu olan Danilo’nun, Juventus’a transfer olması gizli takas gibi nitelendirilmişti. Joao Cancelo, bu sezon standart bek oyuncularının aksine, sahte bek rolüyle orta sahada derin oyun kurucu gibi oynayarak etkili bir performans sergilemişti.
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