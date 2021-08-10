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Bu sezon Manchester City ve Guardiola futbolunun kilit ismi olan Joao Cancelo, 2019 yazında Juventus’tan 65 milyon Avro karşılığında transfer olmuştu. Aynı dönem Manchester City futbolcusu olan Danilo’nun, Juventus’a transfer olması gizli takas gibi nitelendirilmişti. Joao Cancelo, bu sezon standart bek oyuncularının aksine, sahte bek rolüyle orta sahada derin oyun kurucu gibi oynayarak etkili bir performans sergilemişti.