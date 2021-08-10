<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;" data-mce-style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;" data-mce-style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial, serif;" data-mce-style="font-family: Arial, serif;">İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, 5 senelik Manchester City kariyerinde 918 milyon Avro'luk transfer yaparak insanların ağzını açık bırakmaya devam ediyor. Son olarak Jack Grealish’e 117,5 milyon Avro'ya transfer eden Guardiola, başarılarının sırrının kaliteli oyunculardan geçtiğini iddia ediyor. Pep Guardiola, kulübe geldiği günden beri en çok parayı defans hattına ayırdı. </span></span></span></p>
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İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, 5 senelik Manchester City kariyerinde 918 milyon Avro'luk transfer yaparak insanların ağzını açık bırakmaya devam ediyor. Son olarak Jack Grealish’e 117,5 milyon Avro'ya transfer eden Guardiola, başarılarının sırrının kaliteli oyunculardan geçtiğini iddia ediyor. Pep Guardiola, kulübe geldiği günden beri en çok parayı defans hattına ayırdı.

<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;" data-mce-style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;" data-mce-style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial, serif;" data-mce-style="font-family: Arial, serif;">2021 yılının en çok dikkat çeken ve yılın transfer rekoru olan Aston Villa oyuncusu Jack Grealish, İngiliz kulübüne 117,5 milyon Avro'ya mal oldu. Jack Grealish, bu transferle en pahalı İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.</span></span></span></p>
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2021 yılının en çok dikkat çeken ve yılın transfer rekoru olan Aston Villa oyuncusu Jack Grealish, İngiliz kulübüne 117,5 milyon Avro'ya mal oldu. Jack Grealish, bu transferle en pahalı İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.

<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;" data-mce-style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;" data-mce-style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial, serif;" data-mce-style="font-family: Arial, serif;">Pep Guardiola’nın defans sıkıntısını yıllarca çözememesi üzerine transfer edilen Ruben Dias, İlk senesinde takımıyla lig şampiyonluğu yaşayıp İngiltere’de Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. Ruben Dias için İngiliz kulübü, 2020 yaz transfer döneminde 68 milyon Avro ödemişti.<br></span></span></span><br><br></p>
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Pep Guardiola’nın defans sıkıntısını yıllarca çözememesi üzerine transfer edilen Ruben Dias, İlk senesinde takımıyla lig şampiyonluğu yaşayıp İngiltere’de Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. Ruben Dias için İngiliz kulübü, 2020 yaz transfer döneminde 68 milyon Avro ödemişti.


<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;" data-mce-style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;" data-mce-style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial, serif;" data-mce-style="font-family: Arial, serif;">Leicester City’nin rüya şampiyonluğunda en büyük paylardan birine sahip olan Riyad Mahrez, takım içi anlaşmazlıklar ve Claudio Ranieri’nin sezon ortasında görevine son verilmesi sonrası, 2018 yazında 67,8 milyon Avro'ya İngiliz kulübünün yolunu tutmuştu. Cezayirli yıldız, oynadığı dönemde İspanyol teknik direktörün en büyük silahlarından biri oldu.</span></span></span></p>
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Leicester City’nin rüya şampiyonluğunda en büyük paylardan birine sahip olan Riyad Mahrez, takım içi anlaşmazlıklar ve Claudio Ranieri’nin sezon ortasında görevine son verilmesi sonrası, 2018 yazında 67,8 milyon Avro'ya İngiliz kulübünün yolunu tutmuştu. Cezayirli yıldız, oynadığı dönemde İspanyol teknik direktörün en büyük silahlarından biri oldu.

<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;" data-mce-style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;" data-mce-style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial, serif;" data-mce-style="font-family: Arial, serif;">Bask bölgesinin son zamanlarda yetiştirdiği en yetenekli futbolcularından olan Aymeric Laporte, o dönem sakatlıktan ve formsuzluktan oldukça sallantılı görünen Manchester City’e devre arasında 65 milyon Avro'ya transfer olarak defans hattını toparlayan isim olmuştu. Aymeric Laporte, Athletic Bilbao’nun kulüp kurallarına göre Bask bölgesi dışında futbolcu oynatmamasına karşın, kulüp tarihindeki ikinci Fransız olmuştur.</span></span></span></p>
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Bask bölgesinin son zamanlarda yetiştirdiği en yetenekli futbolcularından olan Aymeric Laporte, o dönem sakatlıktan ve formsuzluktan oldukça sallantılı görünen Manchester City’e devre arasında 65 milyon Avro'ya transfer olarak defans hattını toparlayan isim olmuştu. Aymeric Laporte, Athletic Bilbao’nun kulüp kurallarına göre Bask bölgesi dışında futbolcu oynatmamasına karşın, kulüp tarihindeki ikinci Fransız olmuştur.

<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;" data-mce-style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm; line-height: 100%; background: #ffffff;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;" data-mce-style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;"><span style="font-family: Arial, serif;" data-mce-style="font-family: Arial, serif;">Bu sezon Manchester City ve Guardiola futbolunun kilit ismi olan Joao Cancelo, 2019 yazında Juventus’tan 65 milyon Avro karşılığında transfer olmuştu. Aynı dönem Manchester City futbolcusu olan Danilo’nun, Juventus’a transfer olması gizli takas gibi nitelendirilmişti. Joao Cancelo, bu sezon standart bek oyuncularının aksine, sahte bek rolüyle orta sahada derin oyun kurucu gibi oynayarak etkili bir performans sergilemişti.</span></span></span></p>
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Bu sezon Manchester City ve Guardiola futbolunun kilit ismi olan Joao Cancelo, 2019 yazında Juventus’tan 65 milyon Avro karşılığında transfer olmuştu. Aynı dönem Manchester City futbolcusu olan Danilo’nun, Juventus’a transfer olması gizli takas gibi nitelendirilmişti. Joao Cancelo, bu sezon standart bek oyuncularının aksine, sahte bek rolüyle orta sahada derin oyun kurucu gibi oynayarak etkili bir performans sergilemişti.

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