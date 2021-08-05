Manchester City, Jack Grealish'i 100 milyon Sterlin'e kadrosuna kattı
Manchester City, İngiliz yıldız Jack Grealish'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Premier Lig'de Manchester City transfer ücreti rekoru kırdı.
İngiliz devi uzun süredir gündemindeki Jack Grealish transferinde mutlu sona ulaştı. Transferi açıklayan City milli futbolcuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Manchester City 25 yaşındaki yıldız için Aston Villa'ya 100 milyon Sterlin bonservis ödeyecek. Bu ücret Premier Lig'de bir futbolcu için ödenen en yüksek ücret olarak kayıtlara geçti.
Jack Grealish, Manchester City'de Sergio Agüero'dan boşalan 10 numaralı formayı giyecek.
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