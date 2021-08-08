Manchester City, Harry Kane için Tottenham'a Bernardo Silva'yı önerdi

08 Ağustos 2021 Pazar, 12:26

Daily Mail’de yer alan haberde, Harry Kane için ilk teklifi reddedilen Manchester City'nin, önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacağı belirtildi.

Jack Grealish’in transfer edilmesiyle birlikte kadrodaki yeri tartışılmaya başlanan Bernardo Silva’nın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve daha çok oynayacağı bir takıma gitmek istediği ifade edilirken, City’nin Harry Kane için Portekizli oyuncuyu takasta kullanmak istediği ifade edildi.

STERLING REDDETMİŞTİ

Manchester City'nin geçtiğimiz ay yaptığı teklifte Raheem Sterling’i Tottenham'a teklif etmiş ancak İngiliz oyuncu Londra ekibinin UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele edecek olmasından dolayı ayrılmayı reddetmişti.

Haberde Manchester ekibinin 130 milyon sterlin ödeme yapabileceği ancak bunu çok yüksek bulduğu ifade edildi.

KANE ANTRENMANLARA DÖNDÜ

Tottenham’ın yeni sezon öncesindeki antrenmanlarına bu hafta başında çıkmayan Harry Kane, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananların farklı anlatıldığını ve gerçekleri yansıtmadığını belirterek hafta sonunda antrenmanlara başlayacağını açıklamıştı.