Pişirildiğinde daha besleyici olan 9 sebze

7. Brassicaceae familyası

Brokoli, karnabahar ve brüksel lahanası içeren Brassica, vücudun bir dizi kanserle savaşan bileşiğe dönüştürebildiği glukozinolatlar (kükürt içeren fitokimyasallar) bakımından yüksektir. Bu glukozinolatların kanserle savaşan bileşiklere dönüştürülmesi için, bu sebzelerde bulunan mirosinaz adı verilen bir enzimin aktif olması gerekir.

Araştırmalar, bu sebzelerin buharda pişirilmesinin hem C vitamini hem de mirosinazı ve dolayısıyla onlardan alabileceğiniz kanserle savaşan bileşikleri koruduğunu buldu. Brokoliyi doğramak ve pişirmeden önce en az 40 dakika bekletmek de bu mirosinazın aktifleşmesini sağlıyor.

Benzer şekilde, filizler pişirildiğinde kanser riskini azaltabilecek bir bileşik olan indol üretir. Pişirme filizleri ayrıca glukozinolatların kanserle mücadele özelliklerine sahip olduğu bilinen bileşiklere parçalanmasına da neden olur.