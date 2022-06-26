26 Haziran 2022 Pazar, 14:35

Bir porsiyonunun 60 kalori olması sayesinde diyet yapanların ve sağlıklı beslenenlerin tercihleri arasında yer alan karpuz, tatlı krizlerini önlemek için de özellikle tercih edilmesi gereken bir meyvedir. Peki, Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuz nelere iyi gelir? Karpuzun besin değerleri nelerdir? Karpuzun zararı var mı?

KARPUZUN FAYDALARI NELERDİR?

* Sindirim sistemini destekler.

Karpuz, su oranı çok yüksek bir meyve olduğundan diüretik özelliği bulunur (sık sık idrara çıkarır). Bu nedenle ödem problemi yaşayanlar için yaz aylarında ilaç gibi bir besindir. Suyun yanı sıra lif içeriği sayesinde de kabızlığı önlemeye yardımcı olan karpuz, sağlıklı bir sindirim sistemi için düzenliliği destekler. Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz bu sayede vücudunuzun su dengesini korurken tok hissetmenize de yardımcı olur. Aynı zamanda yüksek lif oranı ile çok fazla kalori almadan tok kalmanızı sağlamış olur.

* Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sı karşılamaktadır.

* Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına almaktadır.

Karpuzda bulunan potasyum ve magnezyum miktarı, kan basıncını yani tansiyonu düşürür. Potasyum ‘vazodilatatör’ olarak kabul edilir yani kan damarları ve arterler üzerindeki gerginliği serbest bırakıp, böylece kan akışını uyarır. Kardiyovasküler sistem üzerindeki stresi azaltır. Karpuzda bulunan karotenoidler arter duvarlarının ve damarlarının sertleşmesini de önleyerek kan basıncı, kan pıhtıları, felç, kalp krizi ve damar tıkanıklığı risklerini azaltmaya yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre beslenme şekli kalp sağlığı üzerinde oldukça etkili. Karpuz içeriğinde vücuttaki nitrik oksit seviyelerini artırabilen bir amino asit olan sitrülin bulunur. Nitrik oksit, kan damarlarınızın genişlemesine yardımcı olur ve bu da kan basıncını düşürür. Bu sayede kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.

* Kanser savar bir besindir. Kanser vakalarında yan etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır.

* Vücutta yağ birikimini engellemektedir.

* Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.



Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için de mükemmel bir besin. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren sebum üretiminde gerekli A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösterir. C vitamini de cildi sağlıklı, esnek ve güçlü kılan bir protein olan kolajen yapımına yardımcı oluyor; cilt hücrelerini oluşturmasının yanında hücreleri onarır.

* Domates gibi likopen zenginidir.

Kırmızı renginden de anlaşıldığı gibi karpuz antioksidanlardan zengin bir meyve. İçerdiği likopen isimli antioksidan kanser hücrelerini bloke eder ve vücudun savunma sistemi olan bağışıklık sistemini güçlendirir. Yine içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücutta kanser oluşumunu sağlayan serbest radikallerin oluşumunu engeller. Yapılan bilimsel çalışmalar, karpuzun özellikle prostat kanserine karşı koruyuculuğunu ortaya koyuyor.

* Karpuz Çekirdeğinin Faydaları

Karpuz çekirdekleri de içinde bulunan “cucurbocitrin” adlı madde ile kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur. Tekli ve çoklu yağ asitlerinden zengin olan karpuz, kandaki kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını da korur. Her gün 1 avuç karpuz çekirdeği tüketmek yeterli. Çekirdeği çiğnemek veya doğrudan yutmak fark etmez. Çiğ olarak tadını sevmeyenler fırında kavurarak da tüketebilir. Ayrıca hücre zarlarının yapısının korunmasında, sinir iletiminin sağlanmasında görev alan yağ asitlerinden zengin karpuz çekirdeği, bu etkileri sayesinde öğrenmeyi kolaylaştırarak, hafızayı güçlendirir. Ayrıca yağ emilimine yardımcı olur, kronik inflamasyonu azaltır.

* Kaliteli Uykuya Katkıda Bulunur

Karpuz, yüksek magnezyum içeriği ile kaliteli uyumaya yardımcı olur. Uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu azaltır.

* Susuzluğa çaredir.

* İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.

* Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini kısaltmaktadır.

* Spordan sonra karpuz suyu için

Spordan hemen sonra karpuz ve karpuz suyu tüketilmesi kas ağrısını azaltmaya yardımcı oluyor, kasları güçlendirir, egzersiz sonrası toparlanma sürecini hızlandırır. Hızlı kas toparlanması için spordan hemen sonra 1 bardak karpuz suyu içilebilir.

* Serbest radikalleri etkisiz hale getirip ve oksidatif stresi azaltarak kalbi korumaktadır.

* Çok iyi bir antioksidandır.

* Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.

KARPUZUN BESİN DEĞERLERİ NELERDİR?

Su ve lif içeriği yüksek bir meyve olarak bilinen karpuz, vitamin ve mineral zenginliğiyle faydalı bir meyve. Ama şeker içeriği nedeniyle 2 dilimden fazla tüketilmemesi önemli.

Yaz aylarının gelmesiyle tüm kış boyunca özlemini çektiğimiz pek çok sebze ve meyve soflardaki yerlerini alır. Bunlardan biri ve hatta en lezzetlisi de karpuzdur. Soğuk yenmesi halinde yaz sıcaklarını serinleten karpuzun sağlığımıza da pek çok faydası var. Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz, içerdiği yüksek su oranı, vitamin ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye dek çok sayıda fayda sağlar. Üstelik çekirdeği de faydalıdır. Buna karşın şeker oranı yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekir. Ayrıca A, B1, B5, B6, C vitaminleri, potasyum açısından zengin olan bu meyve yağ, kolesterol ve sodyum içermez.

Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz, yüksek oranda su içermesi nedeniyle birim hacimde içerdiği enerji miktarı düşüktür. 100 gram karpuz, vücuda yaklaşık olarak 30 kilokalori enerji sağlar. Bir porsiyonu bir orta boy karpuzun yarısının 1/8’i kadar ve yaklaşık 200 gr olarak bir ince dilimdir. Bu miktardaki karpuz 60 kilokalorilik standart bir meyve değişimine denk gelir.

* 100 gram karpuz;

8 gram karbonhidrat,

0.6 gram protein,

0.2 gram yağ içerir.

Karpuzun, vitamin ve mineral içeriği de oldukça yüksektir.

* 100 gram karpuz günlük;

C vitamini gereksiniminin yüzde 14'ünü,

A vitamini gereksiniminin yüzde 12'sini,

Potasyum mineraline olan gereksinimin yüzde 3'ünü,

Magnezyum gereksiniminin yüzde 2'sini

B1, B5, B6 vitaminlerine olan gereksinimin yüzde 2'sini karşılar.

Karotenoidler açısından oldukça zengindir. Özellikle likopen ve beta karoten adlı karotenoidler ile önemli bir aminoasit türü olan sitrülinin değerli bir kaynağı olduğundan sağlık açısından pek çok faydayı da beraberinde getirir.