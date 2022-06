Kavunun faydaları nelerdir? Kavunda kaç kalori var? Kavunda hangi vitamin ve mineraller var? Kavun neye iyi gelir?

27 Haziran 2022 Pazartesi, 15:29

Yaz aylarında genellikle karpuzdan sonra en çok tercih edilen meyvelerden biri olan kavun, yüksek potasyum içeriğiyle dikkat çekiyor. Kavundaki vitaminler de bu bol sulu meyvenin tercih edilme nedenlerinden biri; A ve C vitaminleri yönünden zengin olan kavun, özellikle yaz aylarında ferahlatırken sağlığa pek çok fayda sağlar. Karpuzla aynı aileden gelen kavunun dünyada kantalup (Van veya cep kavunu), ballı, galya, hami, Charentais gibi pek çok türü bulunur. Türkiye’de ise daha çok Hasanbey, Kırkağaç (Altınbaş), yuva, Van, topatan, Mollaköy, ballı, Casaba ve galya türleri yaygındır.

Kabakgiller ailesine üye bu meyve, türüne göre minik değişikler gösterebilir. Örneğin; bir kase kantalup kavunu, 53 kalori olup iyi bir folat ve potasyum kaynağı olmasının yanı sıra gündelik A vitamini ihtiyacının yüzde 106’sını, gündelik C vitamini ihtiyacının yüzde 95’ini içerir. Aynı miktar ballı kavun ise 60 kalori olup günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 51’ini, günlük potasyum ihtiyacının yüzde 11’ini karşılar. Ayrıca lif, B6 vitamini ve folat içerir. Ballı kavun isminin aksine yüksek miktarda şeker içermez. Bir kasesi yaklaşık 15 gram karbonhidrat içerir.

İşte kavunun faydaları...

KAVUNUN FAYDALARI NELERDİR?

* Su kaybını önlemeye yardımcıdır.

Bir fincan kavun yaklaşık olarak 155 gram su barındırır. Bu su, kavunun ağırlığının yaklaşık yüzde 90’ı kadardır. Tükettiğiniz suyun yanı sıra yediğiniz meyveler ve sebzelerdeki su da vücutta su ve elektrolit dengesinin sağlanması için yardımcı olur. Özellikle yazın terleme ile kaybedilen suyun yerine konması için kavun iyi bir ara öğün olabilir. Egzersiz sonrası için de sağlıklı bir atıştırmalıktır.

* Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcıdır.

Düşük sodyum ve yüksek potasyum içeriği tansiyonun dengelenmesinde faydalı olabilir. Potasyum, kan damarlarını gevşeterek kan akışını düzenlemeye yardım eder. B vitaminleri ve folat kaynağı olan kavunun, vücuttaki inflamasyona işaret eden homosistein düzeylerini düşürmede rol oynayabilir. Yeterli folat tüketimi, felç riskini düşürmeye de yardımcıdır. Ancak yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastalarının doktor kontrolünde kavun tüketmesi önerilir.

* Cildin nemlenmesini sağlar.

Kavun yemenin faydalarını cildinizde de hissedebilirsiniz. C vitamini içeriği, kavunu cilt dokusunun onarımı için gerekli olan kolajen oluşumunu destekler. Kolajen ayrıca güneşin zararlı ışınları UV’ye karşı cildinizi korumaya yardımcı olur. Vücudunuz tarafından üretilmeyen, sadece meyve ve sebzelerle alınabilecek olan C vitamini, gündelik C vitamini ihtiyacını ciddi oranda karşılar. C vitamini ayrıca sağlık için son derece önemli olan antioksidanlar açısından da güçlüdür.

* Canlı saçlar için besleyicilik özelliği vardır.

A vitamini, saç sağlığı için önemli bir rol oynar. A vitamini, saçların sağlıklı olmasına yardımcı olan yağ bezlerini sebum üretmesi için uyarır. Daha canlı ve parlak saçlar için kavunu beslenmenize ilave edebilirsiniz.

* Gözler için faydalıdır.

Yaşlanma ve güneş ışığına maruziyet, gözlerde katarakt ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığına yol açabilir. Zamanla ciddi görme sorunları yaratan bu hastalıklara karşı kavun, beta-karoten lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar görmeyi korur ve çevresel hasarlara karşı etkileri azaltır.

* Kabızlığı giderir aynı zamanda idrar söktürücüdür. Basur şikayetini azaltır.

Lif içeriği sayesinde kavun, bağırsak hareketlerini düzenlemede önemlidir. Yüksek su içeriği de yine lif içeriği gibi bağırsaklara iyi gelir. Kabızlık gibi sorunları olan kişileri oldukça mutlu eder. C vitamini içeriği tabii ki kavunun faydalarını bağışıklık sistemini yönünden de artırır. Güçlü antioksidan olan C vitamininin yanı sıra bağırsak sağlığı için faydalı olan fitokimyasallar (A vitamini ve beta-karoten) içerir. Güçlü bir bağırsak sağlığı, güçlü bir bağışıklık ile doğrudan ilişkilidir. Bağırsaklarla dost bakteriler, vücudun da sağlıklı olmasına yardımcı olur. C vitamini vücudun virüs, bakteri gibi çeşitli tehlikelerden korunması için önemli olan beyaz kan hücrelerinin üretilmesi için uyarıcıdır.

* Kemiklere güçlendirici etki yapar.

Dişler de dahil kemikleriniz için kalsiyum önemli bir mineraldir. Kavun kalsiyum zengini bir meyvedir. Anti-inflamatuvar olan bu meyve, artrit gibi iltihaplı hastalıklar ve osteoporoz gibi hastalıklar için başa çıkmada kemikleri güçlendirir.

* Ciğerleri tazeler.

Düzenli A vitamini tüketmek, vücudunuzu yeniler. Vücudunuzda zamanla sigara, zararlı maddeler gibi nedenlerle A vitamini azalır. Bu da ciğerlerinizi zayıflatmada bir etkendir. Ciğerlerinizi daima genç tutmak nefes almanızı da iyileştirir. Kavundaki A vitamini, özellikle nefes darlığı çekenler için yardımcı bir besin olabilir.

* Kavunun sakinleştirici etkisi vardır.

Kavunun yine potasyum içeriği, vücutta sakinleştirici bir etki yaratır. Stres giderici bir besin olarak nitelendirilen kavun, odaklamayı kolaylaştırır. Potasyum, kalp atışını normalleştirerek beyne oksijen gidişini kolaylaştırır. Bu da sakinleşmenizi ve odaklanmanızı sağlar.

KAVUNDA KAÇ KALORİ VARDIR?

Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir meyvedir. 150 gramında yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunur. Kavunun 150 gramı tat ve su durumuna göre 25-50 kilokalori (kcal) içerir. Çok miktarda sarı ve turuncu meyve beta karoteni açısından zengindir. Lif içeriği yüksek olan kavun bağırsakların çalışmasına da yardımcı olur.

* Böbrek taşlarını ve kumlarını dökmeye yardımcı olur.

* Sinir sistemini dinlendirir, yatıştırıcı etkisi vardır.

* Kansızlığı gidermeye yardımcı olur.

* Uyku problemini giderir.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Romatizma ağrılarını hafifletici özelliğe sahiptir.

KAVUNDA HANGİ VİTAMİN VE MİNERALLER BULUNUR?

İçeriğinde türüne göre değişebilen çok sayıda önemli mineral ve vitamin vardır. A, C, B1, B2, B5 vitamini ile potasyum, sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfat açısından zengindir. Fitokimyasallar da içermektedir. Likopen ve beta-karoten gibi bitkisel besinler bulunmaktadır.

Bir porsiyon kavunda 11,84 karbonhidrat (g), 2,00 protein (g), 0,18 yağ(g), 1,62 lif (g), 16,20 sodyum (mg), 327,60 potasyum (mg) ve 19,80 kalsiyum (mg), 0,61 vardır.

Kavun, vücut hücrelerini UV ışınlarından koruyan özellikle yüksek bir E vitamini içeriğine sahiptir. Bu fitokimyasallar serbest radikalleri yakalar ve hücre hasarını önler. A vitamini karpuzlarda ve tatlı kavunlarda bol miktarda bulunur. Cildi ve saçı esnek tutar ve göz sağlığı için önemlidir.

Ayrıca kavun çekirdekleri; A, B ve C vitaminler ile magnezyum içermektedir. İçeriğinde demir, kalsiyum ve değerli yağlar bulunmaktadır. Kavun çekirdekleri bütün olarak yutulmamalı, çiğnenmeli, öğütülmeli veya doğranarak tüketilmelidir.