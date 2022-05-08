Rıdvan Dilmen: Ali Koç, İsmail Kartal'a kırılmış olabilir

Dilmen'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İsmail Hoca basın toplantısında 'İkinci hoca olmam' derken çok ciddi bir hata yaptı. Ali bey kadar takımın iyi gitmesinden mutlu bir adam var mıdır? Mümkün değil. Oyunculardan daha mutludur. Taraftarın gönlü Ali Koç'a karşı kırılmıştı. Ama son 11-12 haftada İsmail hocadan sonra gelen performans mutlu etmiştir. Başkanlar için her şey başarıya endeksli olmayabilir. 'Ben ikinci adam olmam' dediğinde Ali bey kırılmış olabilir. Duyumum yok. Ancak başkan 'Biz seninle başka konuştuk. Burada beni milletin önüne attın' demiş olabilir."