Rıdvan Dilmen: Ali Koç, İsmail Kartal'a kırılmış olabilir

cumhuriyet.com.tr
08 Mayıs 2022 Pazar, 23:05
<p>Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. </p>

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. 

<p>TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Dilmen <strong>"Ali Bey (Koç), İsmail Kartal'a 'İkinci adam olmam' sözlerinin ardından kırılmış olabilir"</strong> dedi.</p>

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Dilmen "Ali Bey (Koç), İsmail Kartal'a 'İkinci adam olmam' sözlerinin ardından kırılmış olabilir" dedi.

<p><strong>Dilmen'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:</strong></p> <p>"İsmail Hoca basın toplantısında 'İkinci hoca olmam' derken çok ciddi bir hata yaptı. Ali bey kadar takımın iyi gitmesinden mutlu bir adam var mıdır? Mümkün değil. Oyunculardan daha mutludur. Taraftarın gönlü Ali Koç'a karşı kırılmıştı. Ama son 11-12 haftada İsmail hocadan sonra gelen performans mutlu etmiştir. Başkanlar için her şey başarıya endeksli olmayabilir. 'Ben ikinci adam olmam' dediğinde Ali bey kırılmış olabilir. Duyumum yok. Ancak başkan 'Biz seninle başka konuştuk. Burada beni milletin önüne attın' demiş olabilir."</p>

Dilmen'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"İsmail Hoca basın toplantısında 'İkinci hoca olmam' derken çok ciddi bir hata yaptı. Ali bey kadar takımın iyi gitmesinden mutlu bir adam var mıdır? Mümkün değil. Oyunculardan daha mutludur. Taraftarın gönlü Ali Koç'a karşı kırılmıştı. Ama son 11-12 haftada İsmail hocadan sonra gelen performans mutlu etmiştir. Başkanlar için her şey başarıya endeksli olmayabilir. 'Ben ikinci adam olmam' dediğinde Ali bey kırılmış olabilir. Duyumum yok. Ancak başkan 'Biz seninle başka konuştuk. Burada beni milletin önüne attın' demiş olabilir."

<p>"Orada bir hassasiyet görüyorum. Jesus'un bu kadar seslendirilmesi... Yoksa hiçbir başkan takım böyle giderken teknik direktörün değişme teşebbüsünde bulunmaz veya Portekiz Cumhurbaşkanı ile Jesus'un arasında fotoğraf vermez."</p>

"Orada bir hassasiyet görüyorum. Jesus'un bu kadar seslendirilmesi... Yoksa hiçbir başkan takım böyle giderken teknik direktörün değişme teşebbüsünde bulunmaz veya Portekiz Cumhurbaşkanı ile Jesus'un arasında fotoğraf vermez."

<p>"11 maç üst üste iyi giden bir teknik adam varken, daha önce de Fenerbahçe'de çalışmışken; hem takımı tanıyan hem de ekonomik olarak da Jesus'un dörtte biriyle çalışacakken hiç maceraya gitmez. Ama empati yaptığımızda böyle düşünüyor olabilir. Haksız mı? Değil. Bu bireysel ego değil."</p>

"11 maç üst üste iyi giden bir teknik adam varken, daha önce de Fenerbahçe'de çalışmışken; hem takımı tanıyan hem de ekonomik olarak da Jesus'un dörtte biriyle çalışacakken hiç maceraya gitmez. Ama empati yaptığımızda böyle düşünüyor olabilir. Haksız mı? Değil. Bu bireysel ego değil."

<p>"Bir olay yoksa Beşiktaş maçından önce İsmail Kartal'la uzatmaması için mümkün değil. Mantığı yok. Çok başarılı bir teknik adam. Beşiktaş 2-0 yense ne olacak! Gelmiş takım kötü gidiyordu, almış fırlatmış yukarı doğru. Başkan, böyle bir teknik direktör profiliyle neden çalışmasın."</p>

"Bir olay yoksa Beşiktaş maçından önce İsmail Kartal'la uzatmaması için mümkün değil. Mantığı yok. Çok başarılı bir teknik adam. Beşiktaş 2-0 yense ne olacak! Gelmiş takım kötü gidiyordu, almış fırlatmış yukarı doğru. Başkan, böyle bir teknik direktör profiliyle neden çalışmasın."

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