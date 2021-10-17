Rıdvan Dilmen'den Ali Şansalan'a: Sen kural tanımaz bir hakemsin
TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında müsabakanın hakemi Ali Şansalan'ın kararlarını eleştiren Rıdvan Dilmen, "Bu maçı da hakem üzerinden yürütmemek lazım diye demagoji yapmam. Maç, hakemin verdiği yanlış kartla bitti. Ali Şansalan öyle bir depar attı ki, Usain Bolt'u geçer. Zaten Nwakaeme'ye 30 saniye bakarak sarı kart göstermeyerek kafa gitti onun. Emin ol Ali Şansalan neden kırmızı kartla attı demiyorum, neden penaltı da demiyorum. Ama sen hakem olarak kural tanımaz bir hakemsin. Çünkü sen VAR TV odasına kadar gelen kaleciye kart gösteremiyorsun. Kural tanımayan hakem sarı kart da verir penaltı da verir. Nwakaeme'ye gösteremeyip aynısını Gustavo'ya gösteriyorsan kural tanımazsın" ifadelerini kullandı.
Dilmen "Maçın 1-1 bitme ihtimali yoktu, ben adımın Rıdvan Dilmen olduğu gibi bunu biliyorum. O yüzden kaybeden kulüp olarak üzülmesinler. Tekrar söylüyorum Fenerbahçe formatını değiştirmeli, ortalama maçlardan çıktı zor bir döneme girdi. Bu kayıplar normal ama Fenerbahçe camia olarak çok kolay atılacak bir camia olmadığı bilinmeli" açıklamalarını yaptı.
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