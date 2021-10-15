Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu açıklaması

"Teknik direktörlük değişimlerinde bir reaksiyon olur, biz buradayız diye. Başakşehir'de yeni teknik direktör derken, eskiden takım kaptanıyken de yardımcı hoca gibiydi. Emre Belözoğlu'nun iyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum."