Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu açıklaması

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 22:02
<p>Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, İstanbul Başakşehir'e konuk oldu. Maç, Başakşehir'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.</p>

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, İstanbul Başakşehir'e konuk oldu. Maç, Başakşehir'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

<p>Aykut Kocaman'ın görevden ayrılmasının ardından turuncu-lacivertliler koltuğa eski kaptanları Emre Belözoğlu'nu oturtmuşlardı.</p>

Aykut Kocaman'ın görevden ayrılmasının ardından turuncu-lacivertliler koltuğa eski kaptanları Emre Belözoğlu'nu oturtmuşlardı.

<p>Belözoğlu, Başakşehir'in başında çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı galip ederek 3 puanı almasını bildi.</p>

Belözoğlu, Başakşehir'in başında çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı galip ederek 3 puanı almasını bildi.

<p>Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise canlı yayında Belözoğlu hakkında şu açıklamaları yaptı:</p>

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ise canlı yayında Belözoğlu hakkında şu açıklamaları yaptı:

<p>"Teknik direktörlük değişimlerinde bir reaksiyon olur, biz buradayız diye. Başakşehir'de yeni teknik direktör derken, eskiden takım kaptanıyken de yardımcı hoca gibiydi. Emre Belözoğlu'nun iyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum."</p>

"Teknik direktörlük değişimlerinde bir reaksiyon olur, biz buradayız diye. Başakşehir'de yeni teknik direktör derken, eskiden takım kaptanıyken de yardımcı hoca gibiydi. Emre Belözoğlu'nun iyi bir teknik direktör adayı olduğunu düşünüyorum."

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