Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2022 Cuma, 15:22
Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı

İspanyol dev Real Madrid'in efsane oyuncularından, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos, futbola döndü. Carlos, İngiltere Amatör Lig takımlarından Bull In The Barne forması ile sahaya çıktı.

Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı

ÇEKİLİŞTEN ÇIKTI

Bull In The Barne kulübünün sadece 5 sterlin karşılığında katıldığı eBay'daki transfer çekilişinden Roberto Carlos çıktı. Carlos, amatör takım ile iki maça çıkmak için hazırlandı.

Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı

"5 STERLİN ÖDEYEREK ÇEKİLİŞE KATILDIK"

Bull In The Barne Kulübü'nün forveti ve kulüp sekreteri Matthew Brown, BBC'ye yaptığı açıklamada, “Profesyonel biriyle sözleşme imzalamak için 5 sterlin ödeyerek çekilişe katıldık. Arkadaşlarımızdan biri grup sohbetinde ‘haydi yapalım’ dedi ve sonunda bu ödülü kazandık" ifadelerini kullandı.

Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı

"BU GERÇEK OLAMAZ, SADECE BİR RÜYA"

Açıklamasına devam eden Brown, "Cuma günü menajerim Ed Speller, çekilişi kazandığımızı söyleyen bir mesaj attı ve hiçbirimiz ona inanmadık. Gece dışarı çıktım ve cumartesi biraz baş ağrısıyla uyandım. İnsanlardan ‘Roberto Carlos haberleri doğru mu? ’ yazılı mesajlar aldım. O noktada ‘Bu gerçek olamaz, sadece bir rüya’ diye düşünüyordum” dedi.

Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı

Roberto Carlos, Bull In The Barne forması ile ilk maçına çıktı. 48 yaşındaki Carlos, amatör lig karşılaşmasında ilk 11'de yer alamadı. Brezilyalı süperstar, maça yedek kulübesinde başladı.

Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı

CARLOS'UN FUTBOL KARİYERİ

Carlos, futbola ülkesi Brezilya'nın União São João takımında başladı. Inter ve Real Madrid gibi büyük kulüplerde forma giyen yıldız oyuncu, 2007 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ardından ülkesine geri dönen yıldız, Corinthians ile sözleşme imzaladı.

Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı

Rusya takımı Anji Mahaçkale'ye giden efsane, 2012'de futbola ara verdi. 2015 yılında Hindistan'ın Delhi Dynamos ekibi ile geri dönen 48 yaşındaki Roberto Carlos, 31 Ocak 2016'da futbolu bıraktığını duyurdu.

Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı

FENERBAHÇE KARNESİ

2007'de dünya devi Real Madrid'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz gelen Roberto Carlos, sarı-lacivertli forma ile geçirdiği 3 sezonda 104 maça çıktı. Carlos, oynadığı karşılaşmalarda 10 kez rakip fileleri havalandırırken, 10 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı

Efsane futbolcu, Türkiye'de 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile 2 kez TFF Süper Kupası'nı kazandı. Ülkesinde ise Palmeiras ile 2 defa Brezilya Şampiyonu oldu. Ülkesi Brezilya ile 2002 yılında Dünya Şampiyonu olan Carlos, 2 defa da Kupa Amerika'nın sahibi oldu.

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