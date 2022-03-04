Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı

Efsane futbolcu, Türkiye'de 3 sezon formasını giydiği Fenerbahçe ile 2 kez TFF Süper Kupası'nı kazandı. Ülkesinde ise Palmeiras ile 2 defa Brezilya Şampiyonu oldu. Ülkesi Brezilya ile 2002 yılında Dünya Şampiyonu olan Carlos, 2 defa da Kupa Amerika'nın sahibi oldu.