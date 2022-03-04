Roberto Carlos, amatör lig takımı ile sahaya çıktı
"5 STERLİN ÖDEYEREK ÇEKİLİŞE KATILDIK"
Bull In The Barne Kulübü'nün forveti ve kulüp sekreteri Matthew Brown, BBC'ye yaptığı açıklamada, “Profesyonel biriyle sözleşme imzalamak için 5 sterlin ödeyerek çekilişe katıldık. Arkadaşlarımızdan biri grup sohbetinde ‘haydi yapalım’ dedi ve sonunda bu ödülü kazandık" ifadelerini kullandı.
"BU GERÇEK OLAMAZ, SADECE BİR RÜYA"
Açıklamasına devam eden Brown, "Cuma günü menajerim Ed Speller, çekilişi kazandığımızı söyleyen bir mesaj attı ve hiçbirimiz ona inanmadık. Gece dışarı çıktım ve cumartesi biraz baş ağrısıyla uyandım. İnsanlardan ‘Roberto Carlos haberleri doğru mu? ’ yazılı mesajlar aldım. O noktada ‘Bu gerçek olamaz, sadece bir rüya’ diye düşünüyordum” dedi.
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