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Akpınar Mahallesi'nde bulunan Bolu’nun en eski camilerinden
Aslahaddin Camii, yaklaşık 1970'li yıllarda bir hayırsever tarafından yeniden
inşa edildi. Ancak caminin avlusunu çevreleyen duvarın tarihi sütunun üzerine
örülmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor. Roma dönemine ait olan
sütunun üzerinde yazılar olduğu da görüldü.
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