Rus askeri kurtarma gemisi ‘Epron’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Karadeniz’e doğru ilerleyen kurtarma gemisine boğazı geçişi sırasında Sahil Güvenlik botu refakat etti. Geçtiğimiz günlerde de 7 Rus savaş gemisi ve bir denizaltı da Karadeniz’e doğru yol almıştı.