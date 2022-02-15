Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

DHA
15 Şubat 2022 Salı, 16:52
Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'na ait 375 borda numaralı savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 95 metre uzunluğundaki savaş gemisi 'Dmitry Rogachev', saat 14.30 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

1 saat 15 dakika sonra Çanakkale önlerine ulaşan Rus savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi 'Dmitry Rogachev' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Gemiye, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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