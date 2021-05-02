Rus savaş gemisi boğazdan geçti
Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" gemisi boğazdan geçti.
İstanbul Boğazı’ndan sabah saatlerinde Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı “Admiral Makarov” isimli savaş gemisi geçiş yaptı.
Marmara Boğazı Rumelihisarı Mevkiinden saat 07.40’ta Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı “Admiral Makarov” isimli savaş gemisi geçiş yaptı. Savaş gemisinin boğazdan geçtiği esnada Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Admiral Makarov isimli savaş gemisinin Marmara Denizinden geçip Ege Denizine doğru gideceği tahmin ediliyor.
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