Rus savaş gemisi boğazdan geçti

Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" gemisi boğazdan geçti.

cumhuriyet.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar, 10:07
Rus savaş gemisi boğazdan geçti
Abone Ol google-news

İstanbul Boğazı’ndan sabah saatlerinde Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı “Admiral Makarov” isimli savaş gemisi geçiş yaptı.

Marmara Boğazı Rumelihisarı Mevkiinden saat 07.40’ta Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı “Admiral Makarov” isimli savaş gemisi geçiş yaptı. Savaş gemisinin boğazdan geçtiği esnada Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Admiral Makarov isimli savaş gemisinin Marmara Denizinden geçip Ege Denizine doğru gideceği tahmin ediliyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler