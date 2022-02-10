Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

cumhuriyet.com.tr
10 Şubat 2022 Perşembe, 07:40
Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Rus Donanmasına ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçerek Karadeniz'e yol aldı. 

Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Rus Donanmasına ait 3 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçerek Karadeniz'e yol aldı. 

Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

Kuzey filosuna bağlı 17 borda numaralı 'Pyotr Morgunov', 12 borda numaralı 'Olenegorskiy Gorniak' ve 16 borda numaralı 'Georgiy Pobedonosets' adlı gemiler, saat 20.30'dan itibaren peş peşe giriş yaparak Karadeniz'e doğru yol aldı. Gemilere geçişleri sırasında Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.

Rus savaş gemileri Boğaz'dan peş peşe geçti

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