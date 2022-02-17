Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

DHA
17 Şubat 2022 Perşembe, 09:57
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Epron, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz’e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya Ukrayna gerilimin ardından geçtiğimiz günlerde 6 Rus savaş gemisi ve 1 denizaltı Türk Boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılmıştı.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Bugün Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait Epron isimli savaş gemisi saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti.

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

 Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan savaş gemisi Karadeniz’e açıldı.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler