Sabiha Gökçen’de 'kahya' dehşeti: Hem yolcuya hem müşteriye saldırdı

İHA
23 Şubat 2022 Çarşamba, 10:18
Sabiha Gökçen’de 'kahya' dehşeti: Hem yolcuya hem müşteriye saldırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir taksi sürücüsü, yolcu aldığı sırada durak kahyası ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Havalimanı taksisi olmadığı gerekçesiyle yolcu almasına izin verilmeyen taksi şoförü ve aracına binen yolcu telsiz ve yumrukla darbedildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabiha Gökçen’de 'kahya' dehşeti: Hem yolcuya hem müşteriye saldırdı

Olay, geçen pazar günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Turgay S. adlıtaksi sürücüsü havalimanına bıraktığı yolcunun ardından yeni bir yolcu alacağı sırada havalimanı taksicisi olmadığı gerekçesiyle durak kahyasının saldırısına uğradı. 

Sabiha Gökçen’de 'kahya' dehşeti: Hem yolcuya hem müşteriye saldırdı

Araca binmeye hazırlanan müşteri ise ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahyanın arkadaşları tarafından darb edildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri olaya müdahale ederken, darp edilen taksi şoförü hastaneye kaldırıldı. Kafasına dikiş atılan Turgay S. konuyla ilgili şikayetçi oldu.

Sabiha Gökçen’de 'kahya' dehşeti: Hem yolcuya hem müşteriye saldırdı

“TELSİZLERLE KAFAMA VURMAYA BAŞLADI”

Taksi durağı kahyası tarafından darp edilen taksi şoförü Turgay S., “Havalimanına yolcu bırakmıştım. Havalimanı çıkışında taksi bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturmuştu. Yolculardan biri beni durdurdu. Yolcu taksiye bineceği esnada arkadan adama sarılıp, saldırmaya başladılar. Yolcu ‘istediğim taksiye binerim’ deyince kahya tarafından yumruklanmaya başladı. Ben de ayırmak amaçlı müdahale etmek istedim. O sırada kahyanın arkadaşları da ellerindeki telsizlerle kafama vurmaya başladı. Polis ekipleri geldi. Ortalığı sakinleştirdi. Uluslararası bir havalimanında bunların yaşanması üzücü bir durum. Tomografi çektirdim, darp raporu aldım. Şikayetçi oldum” diye konuştu.

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