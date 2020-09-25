Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, sektörlerin
e-ticarete geçişlerini hızlandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine
göre, internet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan ürün
grupları; kadınlarda yüzde 68,5, erkeklere ise yüzde 54,2 ile giyim, ayakkabı
ve aksesuar oldu.
Markanın bir diğer kurucusu Tuğçe Adıgüzel ise teknoloji
çağının gerekliliklerini yerine getiremeyen firmaların işlerinin oldukça zor
olduğunu kaydederek, “Geçmiş yıllarda bir dükkan açarak insanlar geçimini
sağlayabiliyordu. Günümüzde ise bu imkansız. Bugün pandemi var, yarın başka bir
şey olabilir. Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Moda sektörü teknolojiye en
fazla ayak uyduran sektörlerden birisi konumunda. Toptan alışveriş yapan
müşterilerimiz için de quzuwholesale.com adında online bir alışveriş sitesi
kurduk. Bu sitenin amacı Türkiye’nin her yerinde küçük işletmeleri olan insanların
toptan alışverişlerini yaparken hem zamandan hem de paradan tasarruf etmelerini
sağlamak” ifadelerini kullandı.
İnsanların evde kaldığı pandemi döneminde buna uygun daha
çok rahat kıyafetlerden oluşan koleksiyonlar oluşturduklarını belirten
Adıgüzel, “İş kadınları ya da ev hanımları fark etmeksizin kadınların evde
geçirdiği süre artınca temel belirleyici unsur rahat oldu. Bu dönemde en fazla
pijama ve spor kıyafetler satıldı” dedi.
Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne
(ETBİS) göre 2020 yılı ilk 6 ayında 2020 yılı ilk altı aylık e-ticaret hacmi
55.9 milyar liradan 91.7 milyar liraya çıkarken 2019 yılı ilk 6 ayına göre
yüzde 64'lük bir artış gerçekleşti. 2019 ocakta e-ticaret 8.5 milyar lira iken
2020 haziranda 18.7 milyar liraya ulaştı.
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