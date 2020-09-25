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Markanın bir diğer kurucusu Tuğçe Adıgüzel ise teknoloji çağının gerekliliklerini yerine getiremeyen firmaların işlerinin oldukça zor olduğunu kaydederek, “Geçmiş yıllarda bir dükkan açarak insanlar geçimini sağlayabiliyordu. Günümüzde ise bu imkansız. Bugün pandemi var, yarın başka bir şey olabilir. Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Moda sektörü teknolojiye en fazla ayak uyduran sektörlerden birisi konumunda. Toptan alışveriş yapan müşterilerimiz için de quzuwholesale.com adında online bir alışveriş sitesi kurduk. Bu sitenin amacı Türkiye’nin her yerinde küçük işletmeleri olan insanların toptan alışverişlerini yaparken hem zamandan hem de paradan tasarruf etmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.