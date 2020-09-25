<p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, sektörlerin e-ticarete geçişlerini hızlandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, internet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan ürün grupları; kadınlarda yüzde 68,5, erkeklere ise yüzde 54,2 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.<o:p></o:p></p><br></p>
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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, sektörlerin e-ticarete geçişlerini hızlandırdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, internet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan ürün grupları; kadınlarda yüzde 68,5, erkeklere ise yüzde 54,2 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.


<p><p class="MsoNormal">Markanın bir diğer kurucusu Tuğçe Adıgüzel ise teknoloji çağının gerekliliklerini yerine getiremeyen firmaların işlerinin oldukça zor olduğunu kaydederek, “Geçmiş yıllarda bir dükkan açarak insanlar geçimini sağlayabiliyordu. Günümüzde ise bu imkansız. Bugün pandemi var, yarın başka bir şey olabilir. Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Moda sektörü teknolojiye en fazla ayak uyduran sektörlerden birisi konumunda. Toptan alışveriş yapan müşterilerimiz için de quzuwholesale.com adında online bir alışveriş sitesi kurduk. Bu sitenin amacı Türkiye’nin her yerinde küçük işletmeleri olan insanların toptan alışverişlerini yaparken hem zamandan hem de paradan tasarruf etmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.<o:p></o:p></p><br></p>
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Markanın bir diğer kurucusu Tuğçe Adıgüzel ise teknoloji çağının gerekliliklerini yerine getiremeyen firmaların işlerinin oldukça zor olduğunu kaydederek, “Geçmiş yıllarda bir dükkan açarak insanlar geçimini sağlayabiliyordu. Günümüzde ise bu imkansız. Bugün pandemi var, yarın başka bir şey olabilir. Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Moda sektörü teknolojiye en fazla ayak uyduran sektörlerden birisi konumunda. Toptan alışveriş yapan müşterilerimiz için de quzuwholesale.com adında online bir alışveriş sitesi kurduk. Bu sitenin amacı Türkiye’nin her yerinde küçük işletmeleri olan insanların toptan alışverişlerini yaparken hem zamandan hem de paradan tasarruf etmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.


<p><p class="MsoNormal">İnsanların evde kaldığı pandemi döneminde buna uygun daha çok rahat kıyafetlerden oluşan koleksiyonlar oluşturduklarını belirten Adıgüzel, “İş kadınları ya da ev hanımları fark etmeksizin kadınların evde geçirdiği süre artınca temel belirleyici unsur rahat oldu. Bu dönemde en fazla pijama ve spor kıyafetler satıldı” dedi.<o:p></o:p></p><br></p>
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İnsanların evde kaldığı pandemi döneminde buna uygun daha çok rahat kıyafetlerden oluşan koleksiyonlar oluşturduklarını belirten Adıgüzel, “İş kadınları ya da ev hanımları fark etmeksizin kadınların evde geçirdiği süre artınca temel belirleyici unsur rahat oldu. Bu dönemde en fazla pijama ve spor kıyafetler satıldı” dedi.


<p><p class="MsoNormal"><o:p>&nbsp;</o:p></p> <p class="MsoNormal">Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) göre 2020 yılı ilk 6 ayında 2020 yılı ilk altı aylık e-ticaret hacmi 55.9 milyar liradan 91.7 milyar liraya çıkarken 2019 yılı ilk 6 ayına göre yüzde 64'lük bir artış gerçekleşti. 2019 ocakta e-ticaret 8.5 milyar lira iken 2020 haziranda 18.7 milyar liraya ulaştı.<o:p></o:p></p><br></p>
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Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) göre 2020 yılı ilk 6 ayında 2020 yılı ilk altı aylık e-ticaret hacmi 55.9 milyar liradan 91.7 milyar liraya çıkarken 2019 yılı ilk 6 ayına göre yüzde 64'lük bir artış gerçekleşti. 2019 ocakta e-ticaret 8.5 milyar lira iken 2020 haziranda 18.7 milyar liraya ulaştı.


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