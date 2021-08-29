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Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç kimse takımın üstünde değildir, Balotelli de değildir. Ülkesine giderken 'Bu şekilde tepkilere devam edeceksen, hiç dönme' denildi. Samet hocayla yolların ayrılması herhangi bir futbolcu yüzünden değildir. Kol kırılır, yen içinde kalır. Bu nedenle niçin, neden gibi cevaplar aramayın" ifadelerini kullandı.