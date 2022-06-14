Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını kaldırdı

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 00:00
<p>ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.</p>

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Anadolu Efes'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

<p>Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i 92-80 mağlup ettiği serinin dördüncü müsabakasının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.</p>

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Fenerbahçe Beko'nun Anadolu Efes'i 92-80 mağlup ettiği serinin dördüncü müsabakasının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

<p>Basketbol Süper Ligi'nde 10. kez zirvede yer alan Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu'na şampiyonluk kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.</p>

Basketbol Süper Ligi'nde 10. kez zirvede yer alan Fenerbahçe'de kaptan Melih Mahmutoğlu'na şampiyonluk kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu takdim etti.

<p>Kupa töreninin ardından büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyet, şampiyonluğu Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.</p>

Kupa töreninin ardından büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyet, şampiyonluğu Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.

<p>Törende Anadolu Efesli teknik heyet ve oyunculara da ikincilik ödülleri verildi.</p>

Törende Anadolu Efesli teknik heyet ve oyunculara da ikincilik ödülleri verildi.

<p><strong>MVP ÖDÜLÜ VESELY'NİN</strong></p> <p>Fenerbahçe Beko'nun Çek oyuncusu Jan Vesely, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.</p>

MVP ÖDÜLÜ VESELY'NİN

Fenerbahçe Beko'nun Çek oyuncusu Jan Vesely, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

<p>Vesely, final serisinde oynadığı basketbolla takımına büyük katkı vererek şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.</p>

Vesely, final serisinde oynadığı basketbolla takımına büyük katkı vererek şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

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