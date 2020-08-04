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Aydın'ın tarımdaki rolünü bir adım daha ileriye taşıyarak iyi tarım uygulamalarıyla yaptığımız üretimle hem çiftçimize yol gösteriyoruz hem de vatandaşlarımızın doğal ürün talebini karşılıyoruz. Aydınlıların ve İzmirlilerin sebzelerimize gösterdiği yoğun ilgi önümüzdeki yıllarda projemizi daha da çeşitlendirmek için bizleri cesaretlendiriyor.
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