<p>Sandıklarda saklanan ata tohumlarından yetiştirilen fidelerle üretim yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, nesillerdir yetiştirilegelen sebzelerin gelecek nesillere aktarılmasına öncülük ediyor.</p>
1

Sandıklarda saklanan ata tohumlarından yetiştirilen fidelerle üretim yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi, nesillerdir yetiştirilegelen sebzelerin gelecek nesillere aktarılmasına öncülük ediyor.

<p>Doğal yöntemlerle yetiştirilen Yenipazar tatlı biber, Bozdoğan acı biber, Aydın karası patlıcan ve Koçarlı pembe domatesleri başta olmak üzere toplam 11 çeşit sebze Halk Ege Et'in Aydın ve İzmir'deki 13 marketinde vatandaşlarla buluşturuluyor.&nbsp;</p>
2

Doğal yöntemlerle yetiştirilen Yenipazar tatlı biber, Bozdoğan acı biber, Aydın karası patlıcan ve Koçarlı pembe domatesleri başta olmak üzere toplam 11 çeşit sebze Halk Ege Et'in Aydın ve İzmir'deki 13 marketinde vatandaşlarla buluşturuluyor. 

<p>Diğer taraftan Ata Tohumları projesinde 133 çeşit meyve ve sebzenin de gelecek nesillere aktarılması için üretimi yapılıyor.&nbsp;</p>
3

Diğer taraftan Ata Tohumları projesinde 133 çeşit meyve ve sebzenin de gelecek nesillere aktarılması için üretimi yapılıyor. 

4
<h3>Başkan Çerçioğlu: Gelecek iyi tarım uygulamalarında...</h3>
5

Başkan Çerçioğlu: Gelecek iyi tarım uygulamalarında...

<p>Aydın'ın tarımdaki öncü rolünü pekiştirecek projelere özel önem verdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara sağlıklı ürünler ulaştırılması konusunda da öncü olduğunu ifade etti.&nbsp;</p>
6

Aydın'ın tarımdaki öncü rolünü pekiştirecek projelere özel önem verdiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara sağlıklı ürünler ulaştırılması konusunda da öncü olduğunu ifade etti. 

<p>Çerçioğlu şunları söyleri: Tüketicilerin taleplerine bakınca gelecekte iyi tarım uygulamalarının alanının genişleyeceğini öngörüyoruz.</p>
7

Çerçioğlu şunları söyleri: Tüketicilerin taleplerine bakınca gelecekte iyi tarım uygulamalarının alanının genişleyeceğini öngörüyoruz.

<p>Buradan yola çıkarak uzun yıllardır At Tohumları projemize verdiğimiz emeğin meyvelerini bu yıl kendi tarlalarımızda yetiştirdiğimiz tonlarca sebzeyi vatandaşlarımızla buluşturarak taçlandırıyoruz.</p>
8

Buradan yola çıkarak uzun yıllardır At Tohumları projemize verdiğimiz emeğin meyvelerini bu yıl kendi tarlalarımızda yetiştirdiğimiz tonlarca sebzeyi vatandaşlarımızla buluşturarak taçlandırıyoruz.

<p>Aydın'ın tarımdaki rolünü bir adım daha ileriye taşıyarak iyi tarım uygulamalarıyla yaptığımız üretimle hem çiftçimize yol gösteriyoruz hem de vatandaşlarımızın doğal ürün talebini karşılıyoruz. Aydınlıların ve İzmirlilerin sebzelerimize gösterdiği yoğun ilgi önümüzdeki yıllarda projemizi daha da çeşitlendirmek için bizleri cesaretlendiriyor.</p>
9

Aydın'ın tarımdaki rolünü bir adım daha ileriye taşıyarak iyi tarım uygulamalarıyla yaptığımız üretimle hem çiftçimize yol gösteriyoruz hem de vatandaşlarımızın doğal ürün talebini karşılıyoruz. Aydınlıların ve İzmirlilerin sebzelerimize gösterdiği yoğun ilgi önümüzdeki yıllarda projemizi daha da çeşitlendirmek için bizleri cesaretlendiriyor.

Video Haberler