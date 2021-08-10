<p><font color="#1f1e1e" face="Montserrat, sans-serif">Serie A, bu sezon S Sport ile S Sport2 kanalları ve S Sport Plus uygulamasında seyirciyle buluşacak. Premier League, NBA ve Amerikan güreşi gibi spor içeriklerini elinde bulunduran Saran Group, Serie A'yı da bünyesine kattı.</font><br></p>
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Serie A, bu sezon S Sport ile S Sport2 kanalları ve S Sport Plus uygulamasında seyirciyle buluşacak. Premier League, NBA ve Amerikan güreşi gibi spor içeriklerini elinde bulunduran Saran Group, Serie A'yı da bünyesine kattı.

<p>Serie A’nın yayın haklarına ilişkin Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Play Spor’dan Okay Karacan’ın sunduğu “Telespor” programında: “Almanya Bundesliga için bir karar verdik. 'Her sene Bayern Münih şampiyon oluyor' dedik. Bu sene İtalya’ya yatırım yaptık. Türkiye’de izlenen içeriklerin çoğu bizde" şeklinde konuşmuştu.<br></p>
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Serie A’nın yayın haklarına ilişkin Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Play Spor’dan Okay Karacan’ın sunduğu “Telespor” programında: “Almanya Bundesliga için bir karar verdik. 'Her sene Bayern Münih şampiyon oluyor' dedik. Bu sene İtalya’ya yatırım yaptık. Türkiye’de izlenen içeriklerin çoğu bizde" şeklinde konuşmuştu.

<p><span style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif;"><span style="font-size: 19.2px;" data-mce-style="font-size: 19.2px;">1990 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olan Saran Group, yüzde yüz öz sermayeli olup, medya, yayıncılık, online, turizm ve havacılık olmak üzere 5 sektörde faaliyet göstermektedir.</span></span></p>
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1990 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olan Saran Group, yüzde yüz öz sermayeli olup, medya, yayıncılık, online, turizm ve havacılık olmak üzere 5 sektörde faaliyet göstermektedir.

<p>İtalya Serie A'da Juventus'un 36, Inter'in 19, Milan'ın 18 şampiyonluğu bulunuyor. Serie A, 21 Ağustos tarihinde başlayacak.</p>
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İtalya Serie A'da Juventus'un 36, Inter'in 19, Milan'ın 18 şampiyonluğu bulunuyor. Serie A, 21 Ağustos tarihinde başlayacak.

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