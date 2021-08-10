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Serie A’nın yayın haklarına ilişkin Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Play Spor’dan Okay Karacan’ın sunduğu “Telespor” programında: “Almanya Bundesliga için bir karar verdik. 'Her sene Bayern Münih şampiyon oluyor' dedik. Bu sene İtalya’ya yatırım yaptık. Türkiye’de izlenen içeriklerin çoğu bizde" şeklinde konuşmuştu.
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