Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran: Türkiye Ligi'ni değerlendireceğiz

30 Temmuz 2021 Cuma, 12:51

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, YouTube'da yayın yapan Play Spor kanalına konuk oldu.

"Sadettin Saran'la Tele Spor" başlıklı programda, Okay Karacan'ın sorularını yanıtlayan Saran, spor yayıncılığına ilişkin özel açıklamalarda bulundu.

Okay Karacan'ın yayıncı kuruluşla yaşanan krizi sorması üzerine Sadettin Saran: "Biz yayıncı kuruluşla ters düştük. Ben ilerideki zamanlarda bu konuya gireceğim ama şöyle söyleyeyim madem sordunuz, TFF’yle yaşadığınız sorunları biliyorsunuz. Ona benzer sorunlar. Ama biz bu konuyu açacağız. Türk insanının istismara uğradığı konusunda benim düşüncelerim var. Yoksa biz istemez miyiz, yayıncıyız biz. İçeriklerimizin daha fazla yerlerde yayınlanmasını isteriz" cevabını verdi.

Özel bir iş birliğinden bahseden Saran, "Ülke ismi vermeyeyim çünkü onlar daha açıklamadılar. Biz, Avrupa’nın göbeğinde iki büyük spor kanalına ortak olduk. Keşke ülke ismi verebilsem ama önce onlar basın toplantısı yapacak. İki ülkenin spor kanalıyla ortak olduk" dedi.

Karacan'ın Türkiye Ligi'ni almayı düşünüp düşünmediği sorusu üzerine Saran, "Türkiye Ligi’ni değerlendireceğiz. Markalaşmaya çok önem veriyoruz. Yayın hakları da senelerdir işimiz. Şartnameyi okuyacağız. Biz ekip olarak ticari bakıyoruz. Kimse bize 'Girin şunu alın' diyemez. Şartlar mantıklıysa düşünürüz." açıklamasını yaptı.