Sarıyer'de zırhlı polis aracı 6 otomobile çarptı: 3 yaralı

"BİR ANDA BOMBA GİBİ PATLADI"

Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü yaşananları; "Yolda gidiyordum, arkadan bomba gibi patladı. Araba da mahvoldu, yanımda çocuğum vardı, boynu incindi. Tepeden inme oldu. Orada bir ağaca çarpmış, o anda aynadan bakmıyordum önüme bakıyordum, bomba gibi patladı arkada" şeklinde anlattı. Bir başka sürücü Nurhan Özdemir ise; "Arabanın içindeydik, bir anda patladı her şey, birkaç tane yaralı vardı" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.