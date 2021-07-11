3

Kimberlit ve lamporitlerin elmas kaynağı olduğunu belirten Uysal, kendi keşifleri sonucu 17 adet lamporit bulduğunu söyledi. Bazı akademik kaynaklarda 5 ilde lamporit varlığından söz edildiğini belirten Metin Uysal, “Türkiye’de kimberlit belki yok, şu ana kadar bulunmadı. Ama Türkiye’de lamporitler var, bunu söyleyen ben değilim. Benim kendi çabamla bulduğum Denizli’de ki lamporitler 17 adettir. Ama Batı kaynaklarında akademik kaynaklarda, bunun içerisinde yerli hocalarımızda var. Batı Anadolu’da 5 ilimizde bunlar Uşak, Isparta, Kütahya, Afyonkarahisar ve Muğla’da lamporit zaten bulunmuş. Ama lamporitler tek başına bulunmaz, kimberlit gibi değildir. Dünya tecrübesi bize gösteriyor ki bir tane bulunduğu zaman en az 11 tane ve ya 30-40 adet daha etrafında olduğunu gösteriyor. O bölgede 20-25 kilometrelik bir çap içerisinde lamporit vardır. Bunlar dallanmış şekillidir, birbirine bağlıdır, aynı kökten veya aynı bacadan gelirler. Dolayısıyla bir tane bulduğunuz zaman çok sayıda lamporit bulmuş olursunuz. Elmas bulma oranı da yüzde 10 civarındadır. Yani yüzde 10’da her 10 tane yerde 1 tane elmas çıkar. Türkiye’de şuanda demek ki en 170-180 tane lamporit var demektir. Ben buralara dikkat çekmek istiyorum” dedi.