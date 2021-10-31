Serdar Ali Çelikler'den Vitor Pereira'ya tepki: Aptal değilse ne o zaman?
Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin öncelikle sosyal medya ile değil, takımla ilgilenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Twitter'daki boş beleş, kerameti kendinden menkul bir takım zerzevatın gazıyla iş yapmamak, sıradan bir röportaja bile resmi siteden yanıt verilmezdi. Bu ergen zihniyeti ile sosyal medya ile ilgilenileceğine takımla ilgilenilse 3 maçta 0 çekilmezdi." dedi.
Çelikler'in açıklamaları şöyle:
"İyi kalpli olunmazsa ne olur görüyoruz. Rakiplerin ilk şutları gol olur. Son saniyede gol yersiniz. Maça başlarsınız Soner, tarihinde bir daha atamayacağı jeneriklik gol atar. Altay'ı muhtemelen uzun süreliğine kaybedersiniz. Enner ve Gustavo da muhtemelen en azından 3-4 hafta olmayacak gibi. Vurdukların da girmez. Direkte patlar, 2 metreden içeri vuramazsın.Neyse, yönetim için uzun uzadıya yazmaya gerek yok, 3. mektubu yazma zamanları geldi."
"Vitor Pereira'dan ciddi anlamda şüpheleniyorum. Aptal bir insan değil. Bana göre bilgili de bir hoca. Ama bir insan aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekliyorsa Einstein o iş için "aptallık" demiş. Aptal değilse ne o zaman? Ya tazminatının peşinde zaman geçiren biri, ya da kibirden burnunun ucunu görmeyen bir muhteris. Her halükarda büyük sorun."
"Devre biterken 3 oyuncu değiştirdi ve biraz ön alan kalitesi artınca takım biraz hücum edebildi. Konya'nın da müsade etmesiyle elbette 2. devrenin ortasından itibaren oyun üstünlüğü de görüldü. Heyhat, hafta için Antwerp deplasmanı ve sonra Kayseri maçları çok zor. Ben olsam milli arada hoca değiştirir makul hedef olan kupaya odaklanırdım."
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