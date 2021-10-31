Serdar Ali Çelikler'den Vitor Pereira'ya tepki: Aptal değilse ne o zaman?

"Vitor Pereira'dan ciddi anlamda şüpheleniyorum. Aptal bir insan değil. Bana göre bilgili de bir hoca. Ama bir insan aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekliyorsa Einstein o iş için "aptallık" demiş. Aptal değilse ne o zaman? Ya tazminatının peşinde zaman geçiren biri, ya da kibirden burnunun ucunu görmeyen bir muhteris. Her halükarda büyük sorun."