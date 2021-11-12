Sergio Agüero, futbolu bırakmak zorunda kalabilir

Tedavi sürecinden dolayı en az 3 ay sahalardan uzak kalacağına inanılan Aguero için bugün yeni bir iddia daha geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Aguero'nun kalbindeki problemin sanıldığından daha ciddi olabileceği ve oyuncunun futbolu bırakmak zorunda kalabileceği yazıldı. İddiaya göre, Agüero'nun kalp testlerinde olumsuz sonuçlar görüldü.