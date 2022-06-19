Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel nişanlandı

cumhuriyet.com.tr
19 Haziran 2022 Pazar, 10:11
<p>Oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, aile arasında düzenlenen tören ile evlilik yolunda ilk adımı attı.</p> <p>7 yıl önce aynı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, dün aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı.</p>

Oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, aile arasında düzenlenen tören ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

7 yıl önce aynı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, dün aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlandı.

<p><strong>DÜĞÜN İTALYA'DA</strong></p> <p>Çayoğlu ve Gürel'in bu mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncu aşıklara, meslektaşlarından da tebrik mesajları yağdı. Ünlü çiftin eylül ayında İtalya'da nikah masasına oturması bekleniyor.</p>

DÜĞÜN İTALYA'DA

Çayoğlu ve Gürel'in bu mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncu aşıklara, meslektaşlarından da tebrik mesajları yağdı. Ünlü çiftin eylül ayında İtalya'da nikah masasına oturması bekleniyor.

<p><strong>"KAHVE TERLETTİ!"</strong></p> <p>Serkan Çayoğlu, nişan sonrası bu fotoğrafını, "Kahve terletti" mesajıyla Instagram hesabından yayınladı.</p>

"KAHVE TERLETTİ!"

Serkan Çayoğlu, nişan sonrası bu fotoğrafını, "Kahve terletti" mesajıyla Instagram hesabından yayınladı.

<p><strong>"BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"</strong></p> <p>Serkan Çayoğlu ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum" demişti.</p>

"BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

Serkan Çayoğlu ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum" demişti.

<p><strong>"ÇOK ŞANSLIYIM"</strong></p> <p>Özge Gürel de, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.</p>

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Özge Gürel de, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

<p><strong>"BU İLİŞKİ BENİ YORMUYOR"</strong></p> <p>Ünlü oyuncu ayrıca, "Çok kıymetli ve özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Bu ilişki de beni yormuyor. Salonda Serkan’ı elinde kahvesiyle görünce bile mutlu oluyorum" şeklinde konuşmuştu.</p>

"BU İLİŞKİ BENİ YORMUYOR"

Ünlü oyuncu ayrıca, "Çok kıymetli ve özel bir şey yaşadığımı düşünüyorum. Çok huzurluyum, çok mutluyum, çok eğleniyorum. Kavga ve gürültüyü sevmiyorum. Bu ilişki de beni yormuyor. Salonda Serkan’ı elinde kahvesiyle görünce bile mutlu oluyorum" şeklinde konuşmuştu.

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