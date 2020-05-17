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Adana'dan İstanbul'a gelen otobüsün şoförü ve muavini dönüş günü olan Çarşamba'yı bekliyor. Otobüs şoförü Serkan Kızılcapınar, "Dün sabah saat 07.00'da Adana'dan geldik. Çarşamba günü akşam döneceğiz. Dört gün boyunca otobüste kalıyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dört gün arabada kalacağız. Otele gitsek zamanı bu kadar iyi geçiremeyiz. Telefonla konuşuyoruz. Buradan İstanbul'u, manzarasını seyrediyoruz. Akşama kadar uzanıyoruz. Günleri bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Dört gün buradayım. Hatta beşinci gün gideceğiz. Ortalama dört buçuk gün kalacağız. Gidene kadar İstanbul'u böyle seyredeceğiz. Dün aynaların içini boyadım. Bugün jantlarla uğraşacağız. Onları parlatacağız. Diğer gün otobüsün içini köpükleyeceğiz. Zaman geçirmek için böyle uğraşıyoruz. Akşam da burada uyuyoruz zaten" diye konuştu.