kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14
büyükşehir ile Zonguldak'ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00'dan, 19 Mayıs
Salı gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması devam
ediyor. Farklı şehirlerden İstanbul'a gelen yolcu otobüsleri ise kısıtlamanın
bitmesini otogarda bekliyor.
Dün sabah
saatlerinde Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen bazı otobüs firmalarının
çalışanları kısıtlamanın biteceği ve geldikleri şehre dönecekleri günü
bekliyor. Kısıtlama nedeniyle yolcu bulamayan otobüs şoförü ve muavinler dört
gün boyunca otobüste kalıyor. Onlar iftar ve sahurlarını da otobüste yaparken
şehir dışından getirdikleri sebze ve meyveleri tüketiyor.
Adana'dan
İstanbul'a gelen otobüsün şoförü ve muavini dönüş günü olan Çarşamba'yı
bekliyor. Otobüs şoförü Serkan Kızılcapınar, "Dün sabah saat 07.00'da
Adana'dan geldik. Çarşamba günü akşam döneceğiz. Dört gün boyunca otobüste
kalıyoruz. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dört gün arabada kalacağız. Otele
gitsek zamanı bu kadar iyi geçiremeyiz. Telefonla konuşuyoruz. Buradan
İstanbul'u, manzarasını seyrediyoruz. Akşama kadar uzanıyoruz. Günleri bu
şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Dört gün buradayım. Hatta beşinci gün gideceğiz.
Ortalama dört buçuk gün kalacağız. Gidene kadar İstanbul'u böyle seyredeceğiz.
Dün aynaların içini boyadım. Bugün jantlarla uğraşacağız. Onları parlatacağız.
Diğer gün otobüsün içini köpükleyeceğiz. Zaman geçirmek için böyle uğraşıyoruz.
Akşam da burada uyuyoruz zaten" diye konuştu.
Hatay'dan yola çıkan ve dün sabah saatlerinde İstanbul'a gelen otobüste
görevli muavin Ahmet Çeker, "Biz yiyeceklerimizi Hatay'dan getirdik.
Orucumuzu da bu şekilde açıyoruz. Ezan okunduğu zaman kaptanla orucumuzu
açıyoruz. Hem iftarı hem sahuru otobüste yapıyoruz. Hemen hemen beş gün
otobüsteyiz. Allah izin verirse Salı veya Çarşamba günü döneceğiz. Alıştık o
yüzden zor olmuyor. Ailemiz orada biz buradayız. İhtiyacımız olduğu zaman
polisten izin alıp yazıhaneye çıkıyoruz. Bir sıcak suyumuz, bir çayımız yok. Ne
yapalım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Kadın sanatçılardan şiddetten korunma kılavuzu
- İstanbul'da dehşet! Mahallede terör estirdiler
- Gergin anlar! Başkan Seçer iddialara tek tek yanıt verdi
- 65 yaş üstü Kadıköy'de denize girdi, yürüyüş yaptı
- Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada
- 'Mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu
- 4 berberde koronavirüs çıktı, işler düşüşe geçti
- Polise dil döktü, ceza yemekten kurtuldular
- Saatin değiştiğini duyunca büyük şaşkınlık yaşadı
- Maltepe'de kargaların saldırısı hastanelik etti