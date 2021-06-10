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SEÇMEN PARLAMENTER SİSTEM İSTİYOR

"Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" sorusuna yüzde 37,8 Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi cevabını verirken, yüzde 47,5 Güçlendirilmiş Parlamenter sistem cevabını verdi. Yüzde 14,7 ise kararsız olduğunu ve sandığa gitmeyeceğini belirtti.