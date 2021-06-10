SEÇMEN PARLAMENTER SİSTEM İSTİYOR
"Türkiye’nin yönetim sistemi ile ilgili bir referandum yapılsa oy verme tercihiniz ne olurdu?" sorusuna yüzde 37,8 Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi cevabını verirken, yüzde 47,5 Güçlendirilmiş Parlamenter sistem cevabını verdi. Yüzde 14,7 ise kararsız olduğunu ve sandığa gitmeyeceğini belirtti.
YENİ KURULAN PARTİLERE YAKLAŞIM NASIL?
"24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinden sonra kurulan yeni siyasi partilerin ismi ve liderlerini biliyor musunuz?" sorusuna yanıtlar şu şekilde:
DEVA Partisi-Ali Babacan'ı seçmenin yüzde 59,3 bildiğini belirtirken, yüzde 40,7 ise bilgisi olmadığını belirtti.
Memleket Partisi-Muharrem İnce'yi seçmenin yüzde 58.1 bildiğini belirtirken, yüzde 41,9 bilgisi olmadığını belirtti.
Gelecek Partisi- Ahmet Davutoğlu'nu seçmenin yüzde 56,5 bildiğini belirtirken, yüzde 43,5 bilgisi olmadığını belirtti.
Türkiye Değişim Partisi- Mustafa Sarıgül'ü ise seçmenin yüzde 45,7 bildiğini belirtirken, yüzde 54,3'ü bilgisi olmadığını belirtti.
KİM ADAY OLMALI?
"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak aşağıdaki isimlerin çıkması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusuna 'oy veririm' diyenlere göre sıralandığında sonuçlar şöyle:
Mansur Yavaş: 45.0
Ekrem İmamoğlu: 40.6
Meral Akşener: 37.2
Kemal Kılıçdaroğlu: 23,8
Muharrem İnce: 21,2
Ali Babacan: 15,9
"SOYLU İSTİFA ETMELİDİR"
"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker’in iddialarından sonra sizce ne yapmalıdır?" sorusuna istifa etmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 37.3, istifa etmesine gerek olmadığını ancak yargının iddiaları araştırması gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 23.2, istifa etmemesi gerektiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 20.7, bilgisinin olmadığını / ilgilenmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 18.8 oldu.
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