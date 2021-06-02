Piar Araştırma son anketini açıkladı: HDP belirleyici olacak
Piar Araştırma, 24-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. Son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Piar Araştırma, yaptığı ankette "Bu pazar gene seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Yanıtlara göre Cumhur İttifakı (AKP-MHP) toplamda yüzde 45 oranında oy alırken, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 39,5 oranında oy alıyor. İttifak yapmayan HDP'nin oyu ise 10,7 oranında.
Kararsızların dağılımında çıkan sonuç şöyle:
AKP: Yüzde 34,8
CHP: Yüzde 22,7
İYİ Parti: Yüzde 14,8
HDP: Yüzde 10,7
MHP: Yüzde 10,2
DEVA Partisi: Yüzde 2,2
Memleket Partisi: Yüzde 1,5
Saadet Partisi: Yüzde 1,2
Gelecek Partisi: Yüzde 1,2
Diğer: Yüzde 0,7
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