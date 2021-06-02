Piar Araştırma son anketini açıkladı: HDP belirleyici olacak

02 Haziran 2021 Çarşamba, 17:39

Piar Araştırma, yaptığı ankette "Bu pazar gene seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Yanıtlara göre Cumhur İttifakı (AKP-MHP) toplamda yüzde 45 oranında oy alırken, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 39,5 oranında oy alıyor. İttifak yapmayan HDP'nin oyu ise 10,7 oranında.

Kararsızların dağılımında çıkan sonuç şöyle:

AKP: Yüzde 34,8

CHP: Yüzde 22,7

İYİ Parti: Yüzde 14,8

HDP: Yüzde 10,7

MHP: Yüzde 10,2

DEVA Partisi: Yüzde 2,2

Memleket Partisi: Yüzde 1,5

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

Gelecek Partisi: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 0,7