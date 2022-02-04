Samsun'da yurttaşlar Atatürk Anıtı'nda nöbet tutuyor

04 Şubat 2022 Cuma, 00:11

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'nda şehrin simgesi haline gelen Onur Anıtı'na yönelik saldırı sonrası vatandaşlar nöbet tutmaya başladı.

İlkadım ve Atakum belediyeleri de çadır kurarak, buradaki yurttaşlara çay ve kandil simidi ikramında bulunuyor.

SABAHA KADAR NÖBET TUTACAKLAR

Meşale yakan yurttaşlar, zaman zaman İstiklal Marşı, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okuyor. Emniyet güçlerinin önlem aldığı bölgede vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmaya devam edeceklerini belirtildi.

Atatürk anıtını halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından nöbet tutulan ana dair fotoğraf paylaştı.

Dün, Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park alanına araçla giren 2 kişi halat bağlayarak anıtı yıkmaya çalışmıştı. Emniyet güçlerinin tespit ettiği 2 kişi gözaltına alınmıştı.