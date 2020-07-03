Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Arpaköy Mahallesi’nde eşi
ile birlikte yaşayan 59 yaşındaki Abdullah Türkmen, yaklaşık 8 yıl önce ırmağın
karşı tarafındaki kendine ait araziye tek katlı müstakil bir ev yaptı. Evin
inşaat malzemelerini ve gerekli ekipmanları güçlükle ırmaktan geçirerek
inşaatını tamamlayan Türkmen, yolu olmayan evine gelmek isteyen misafirlerin
kimi zaman çekindiğini belirterek, ilk kez görenlerin ise şaşırdığını söyledi.
Çiftçilikle de uğraşan Abdullah Türkmen, hayvanlarının besilerini de sırtına
alıp, ırmak üzerine inşa edilen 50 metre uzunluğundaki taşları kullanarak,
karşı tarafa geçiriyor.
Evine ulaşım sağlayacak bir yolunun olmadığını ve sürekli
olarak ırmak içerisine yerleştirilen taşları kullanarak evine giriş çıkış
yaptığını anlatan Abdullah Türkmen, “Burada yolum yok, kendi imkanlarım ile bu
kadar yol düzeneği yapmaya çalıştım. Bu taşların üzerinden hayvanların yemini
ve yiyeceğini sıkıntılı bir şekilde taşımaya çalışıyorum. Düğüne ve cenazeye
buradan geçiyorum, buradan başka yolum yok. O 50 kilogramlık yemleri ben
karşıdan karşıya sırtımda çekmek zorundayım” dedi.
Türkmen, bazı insanların misafirliğe gelmeye çekindiklerini
ve su yükseldiği zaman sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Su yükseldiği zaman
geçiş sağlayamıyoruz. Benim sıkıntım bu. Bir süre önce kendi imkanlarımla beton
döktüm, arazili araçlar geçebilsin diye ama başaramadık. 8 senedir bu şekilde
mücadele ediyorum” şeklinde konuştu.
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