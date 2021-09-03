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"Etkinliğe katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum"

Etkinlik için Elazığ'dan gelen Besra Özcan, daha önce de kaleyi ziyaret ettiğini ancak böyle bir etkinliğin düzenleneceğini düşünmediğini anlatarak bölgede böyle bir etkinliğin olmasının kendilerini onurlandırdığını söyledi.

"Gökyüzüne daha önce merakım vardı, böyle bir etkinliği duyduğum zaman katılmayı çok istedim. Güneşi gündüz gözüyle teleskopla inceleme fırsatımız oldu. Akşam ise ayı, yıldızları ve gökyüzünü daha detaylı inceleyeceğimiz için çok heyecanlıyım. Böyle bir etkinliğe katıldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum" diyen Özcan, etkinlik için yetkililere teşekkür etti.