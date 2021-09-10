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Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde, 4 katlı apartmanın giriş kapısında meydana geldi. Dün zile basma nedeniyle kavga ettiği komşusu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Semra Güllü Okan ile apartman önünde karşılaşan A.Y., yeniden tartışmaya başladı. Semra Güllü Okan'ı tutup apartman içine çeken A.Y., ardından kalçasından bıçakladı.
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