3

Mahalle sakinlerinden Şerif Eriçok, mahallede bütün binaların ve dış cephesinin tek tip olduğunu belirterek, "Ben şu anda baba evimi kullanıyorum. Eski evleri yıkmak yerine onarıp kullanıyoruz. Genelde herkes burada bunu yapıyor. Çirkin betonarme binalar var her yerde. Burada ise binalar hep düzgün. Her binada Atatürk portresi de var. Burada Atatürk sevgisi daha fazla. Evlerin içinde ise eski kültürel geleneklerimizi yaşatıyoruz. Nesilden nesile bu böyle devam ediyor. Bizde doğayla iç içe mahallemizde hem bu kültürümüzü yaşatıyoruz hem de çirkin yapılaşmayı önlemiş oluyoruz" dedi.