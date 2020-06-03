Karadeniz'in en gözde mahalleleri arasında gösterilen
Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi, görsel güzelliği ile ilgi
çekiyor. Mahalle, çatıları kırmızı ve dış cepheleri beyaz olan binalarıyla
Safranbolu evlerini anımsatıyor. Karadeniz mimarisiyle asırlardır tek tip
yapılan binalarla görenleri hayran bırakan mahallede, yöreye özgü kültürel
eşyalarda evlerde nesilden nesile korunuyor. Mahallede çarpık ve sıvasız
evlerin yapımına da izin verilmiyor. Eskiyen 100 yıllık evler onarılarak
gelecek nesillere aktarılıyor.
Mahalle sakinlerinden Şerif Eriçok, mahallede bütün
binaların ve dış cephesinin tek tip olduğunu belirterek, "Ben şu anda baba
evimi kullanıyorum. Eski evleri yıkmak yerine onarıp kullanıyoruz. Genelde
herkes burada bunu yapıyor. Çirkin betonarme binalar var her yerde. Burada ise
binalar hep düzgün. Her binada Atatürk portresi de var. Burada Atatürk sevgisi
daha fazla. Evlerin içinde ise eski kültürel geleneklerimizi yaşatıyoruz.
Nesilden nesile bu böyle devam ediyor. Bizde doğayla iç içe mahallemizde hem bu
kültürümüzü yaşatıyoruz hem de çirkin yapılaşmayı önlemiş oluyoruz" dedi.
Bahtiyar Ünal ise mahalleyi ziyaret eden vatandaşların cep
telefonuyla binaları fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştığını, bunun da
büyük tanıtım katkısı sağladığını anlatarak, "Yeşilce Ordu'nun,
Karadeniz'in incisi. Burada tarihi eski binalar, taştan ve betondan ahşap
yapılar çok. Burada ne kadar devlet binası varsa hepsi Yeşilce'nin imece
gücüyle yapılmıştır. Okullarımız kapandı, üniversitenin bir kolunu açtık
buraya. Yüksekokul vardı öğrenci sayısı azalınca kapandı, Mesudiye merkeze
taşındı. Burada dededen babadan kalan 80-100 yıllık ahşap binalar onarılıyor
kullanılıyor. Genelde binalar hep ahşap ve taştan. Burası Karadeniz’e örnek
oluyor. Her gören hayran kalıyor" diye konuştu.
Suat Arıcan da Karadeniz yaylalarını birbirine bağlayan
Yeşil Yol'un da Yeşilce yaylaları güzergahı içinden geçtiğine dikkat çekerek,
"Karadeniz’in özgü mimarisi burada. Eskiden ustalar ağaç sanatını burada
uygulamışlar. Bu yapı tarzı ahşaptan betona dönmüş. Bu tipte yeni binalar
yapılmıyor fakat onarılıp, yaşatılıyor. Gelen giden burayı gören hep hayran
kalıyor. Yeşil Yol’dan geçenlerde buraları fotoğraflayıp internette
paylaşıyor" dedi.
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