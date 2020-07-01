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Denize çelenk bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu ile devam etti. Saygı duruşunun ardından bir gösteri yapan iki römorkör, suyu metrelerce havaya fışkırttı. Römorkörlerin muhteşem gösterisi, izleyen vatandaşların büyük beğenisini kazandı. O anları bazı vatandaşlar cep telefonu ve kameraları ile kayda aldı. Gösterinin ardından kayıkçı gemileri de kısa bir süre gösteri yaparken, program çocukların yelkenlerini suya indirmesiyle son buldu.