Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Tekirdağ Yelken
Kulübü'nde düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun
Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç,
Tekirdağ Liman Başkanı Erol Kayalı, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı
Hüseyin Uzunlar, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim
Pehlivanoğlu ve yelkenci çocuklar katıldı.
Denize çelenk bırakılması ile başlayan tören saygı duruşu
ile devam etti. Saygı duruşunun ardından bir gösteri yapan iki römorkör, suyu
metrelerce havaya fışkırttı. Römorkörlerin muhteşem gösterisi, izleyen
vatandaşların büyük beğenisini kazandı. O anları bazı vatandaşlar cep telefonu
ve kameraları ile kayda aldı. Gösterinin ardından kayıkçı gemileri de kısa bir
süre gösteri yaparken, program çocukların yelkenlerini suya indirmesiyle son
buldu.
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