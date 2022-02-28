TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: Yol ulaşıma kapandı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 17:33
TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: Yol ulaşıma kapandı

TEM Otoyolu'nda devrilen tır, Ankara yönündeki trafik akışının durmasına neden oldu.

Tırın taşıdığı sacların yola savrulması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sacların isabet ettiği araç ve servis minibüsünde de hasar oluştu.

TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: Yol ulaşıma kapandı

Yaralanan tır şoförü, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin tırı, 2 vinç yardımıyla yolun kenarına kaldırıldı, sağa sola saçılan saclar da temizlendi.

TEM Otoyolu'nda TIR devrildi: Yol ulaşıma kapandı

Çalışmaların tamamlanmasıyla Ankara yönündeki trafik normale döndü.

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