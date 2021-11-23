The Wall Street Journal: 'Bankalardan kaçış görülebilir'
Merkez Bankası'nın faiz kararına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili açıklamaları da eklenince Amerikan doları gün içinde yaşanan çeşitli dalgalanmalarla birlikte 13,45'i görerek tarihi zirveye ulaştı ve an itibariyle 12,39'dan işlem görmekte.
Türk lirasının dolar karşısındaki hızlı değer kaybı dış basında önemli yer tuttu.
Legal & General Investment Management'tan Uday Patnaik, WSJ'ye demecinde, "Türklerin oynadığı tehlikeli bir oyun. İnsanlar para biriminin değerine olan inancını kaybettikçe, bankalardan potansiyel bir kaçış (*) görebilirsiniz. Bu son derece sorunlu olurdu, bildiğim kadarıyla bunu henüz görmedik" dedi.
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