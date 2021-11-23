The Wall Street Journal: 'Bankalardan kaçış görülebilir'

UniCredit'teki analistlere göre, piyasalar bu konuşmayı "Erdoğan'ın Merkez Bankasına, faiz oranlarını daha da düşürmesi için verdiği bir talimat" olarak gördü. Yatırımcılar, mevcut döngünün gelecek yıla kadar devam edeceğini öngörüyor.

