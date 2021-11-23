The Wall Street Journal: 'Bankalardan kaçış görülebilir'

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 17:26
<p>Merkez Bankası'nın faiz kararına Cumhurbaşkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong>'ın ekonomi ile ilgili açıklamaları da eklenince Amerikan doları gün içinde yaşanan çeşitli dalgalanmalarla birlikte <strong>13,45</strong>'i görerek tarihi zirveye ulaştı ve an itibariyle <strong>12,39</strong>'dan işlem görmekte.</p><p>Türk lirasının dolar karşısındaki hızlı değer kaybı dış basında önemli yer tuttu.&nbsp;<br></p>

Merkez Bankası'nın faiz kararına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili açıklamaları da eklenince Amerikan doları gün içinde yaşanan çeşitli dalgalanmalarla birlikte 13,45'i görerek tarihi zirveye ulaştı ve an itibariyle 12,39'dan işlem görmekte.

Türk lirasının dolar karşısındaki hızlı değer kaybı dış basında önemli yer tuttu. 

<p><strong>The Wall Street Journal</strong>'ın (WSJ) haberine göre, Türkiye'nin döviz krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükselen enflasyonla mücadele etmek için uyguladığı<strong> 'alışılmışın dışındaki faiz oranlarını düşürme'</strong> politikasını savunmasının ardından daha da yoğunlaştı.<br></p>

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Türkiye'nin döviz krizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükselen enflasyonla mücadele etmek için uyguladığı 'alışılmışın dışındaki faiz oranlarını düşürme' politikasını savunmasının ardından daha da yoğunlaştı.

<p><strong>UniCredit</strong>'teki analistlere göre, piyasalar bu konuşmayı <strong>"Erdoğan'ın Merkez Bankasına, faiz oranlarını daha da düşürmesi için verdiği bir talimat"</strong> olarak gördü. Yatırımcılar, mevcut döngünün gelecek yıla kadar devam edeceğini öngörüyor.<br></p>

UniCredit'teki analistlere göre, piyasalar bu konuşmayı "Erdoğan'ın Merkez Bankasına, faiz oranlarını daha da düşürmesi için verdiği bir talimat" olarak gördü. Yatırımcılar, mevcut döngünün gelecek yıla kadar devam edeceğini öngörüyor.

<p><strong>Legal &amp; General Investment Management</strong>'tan <strong>Uday Patnaik</strong>, WSJ'ye demecinde,<strong><em> "Türklerin oynadığı tehlikeli bir oyun. İnsanlar para biriminin değerine olan inancını kaybettikçe, bankalardan potansiyel bir kaçış (*) görebilirsiniz. Bu son derece sorunlu olurdu, bildiğim kadarıyla bunu henüz görmedik"</em></strong> dedi.<br></p>

Legal & General Investment Management'tan Uday Patnaik, WSJ'ye demecinde, "Türklerin oynadığı tehlikeli bir oyun. İnsanlar para biriminin değerine olan inancını kaybettikçe, bankalardan potansiyel bir kaçış (*) görebilirsiniz. Bu son derece sorunlu olurdu, bildiğim kadarıyla bunu henüz görmedik" dedi.

<p><strong>* Kaçış,</strong> büyük mudi gruplarının, kurumun iflas edeceğine dair korkulara dayanarak paralarını bankalardan aynı anda çekmesi durumunda ortaya çıkıyor.<br></p>

* Kaçış, büyük mudi gruplarının, kurumun iflas edeceğine dair korkulara dayanarak paralarını bankalardan aynı anda çekmesi durumunda ortaya çıkıyor.


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