Tolgay Arslan, Süper Lig'e geri dönmek istiyor

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 09:54
<p>İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Tolgay Arslan'ın Süper Lig'e geri dönmek istediği kaydedildi.</p>

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Tolgay Arslan'ın Süper Lig'e geri dönmek istediği kaydedildi.

<p>İtalyan basınında yer alan habere göre; Türkiye'ye dönmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu, menajeriyle görüştü ve bu isteğini iletti.&nbsp;</p>

İtalyan basınında yer alan habere göre; Türkiye'ye dönmek isteyen 31 yaşındaki futbolcu, menajeriyle görüştü ve bu isteğini iletti. 

<p>Udinese'de beklentilerin altında kalan Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin uzatılmayacağı öğrenildi.</p>

Udinese'de beklentilerin altında kalan Tolgay Arslan'ın sözleşmesinin uzatılmayacağı öğrenildi.

<p>Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ocak ayında istediği takımla transfer görüşmesi yapabilecek.</p>

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Ocak ayında istediği takımla transfer görüşmesi yapabilecek.

<p>Tutto Udinese, Tolgay Arslan'ın transfer olmak istediği takımın Trabzonspor olduğunu öne sürdü. Bordo-mavili takımda forma giymeye sıcak bakan tecrübeli oyuncunun menajerine bu yönde bilgi verdiği belirtildi.</p>

Tutto Udinese, Tolgay Arslan'ın transfer olmak istediği takımın Trabzonspor olduğunu öne sürdü. Bordo-mavili takımda forma giymeye sıcak bakan tecrübeli oyuncunun menajerine bu yönde bilgi verdiği belirtildi.

<p>Arslan, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terletmişti.</p>

Arslan, Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terletmişti.

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