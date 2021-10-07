Milan taraftarından kaleci Donnarumma'ya büyük şok

07 Ekim 2021 Perşembe, 09:39

UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, deplasmanda İtalya'yı 2-1 mağlup ederek finale çıktı. En uzun süre kaybetmeyen milli takım olma rekorunu kıran İtalya, 37 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

Maç boyunca San Siro'daki Milan taraftarlarınca protesto edilen Gianluigi Donnarumma, alınan mağlubiyetin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Milan ile olan kontratını yenilemeyen ve yaz transfer döneminde kulübüne bonservis bedeli kazandırmadan PSG'ye transfer olan İtalyan kaleci, Milan taraftarlarının hedefindeydi.

Mağlubiyetin ardından basına konuşan teknik direktör Roberto Mancini, Donnarumma için yapılan protestoya tepki gösterdi:

“Donnarumma, İtalya için oynadı. Bu bir kulüp maçı değildi. Bu meseleyi bir günlüğüne kenara bırakabilir ve tepkilerini olası bir Milan-PSG maçında gösterebilirlerdi. İtalya her şeyin üstünde olmalı.”

Milan'ın ünlü taraftar gruplarından Curva Sud tarafından San Siro'nun ve Roberto Mancini'nin takımının konakladığı otelin oldukça yakınında yer alan bir köprüye asılan pankartta, "Milano'da bir daha asla hoş karşılanmayacaksın" ifadelerine yer verildi. Donnarumma bu pankartı gördüğünde ne hissettiğine dair bir açıklama yapmadı.

La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Milan için elinden geleni yaptığını belirten dünyaca ünlü kaleci, "Milan'a sözleşmemin son gününe kadar her şeyimi verdim. Olumsuz bir tepkiyle karşılaşırsam çok üzülürüm çünkü bu yarı final bizim için çok önemli bir maç. Umarım taraftarlarımız 90 dakika yanımızda olur" dedi.