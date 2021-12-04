Trabzonspor seriyi 8 maça çıkardı

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2021 Cumartesi, 18:03
<p>Şampiyonluğa kilitlenen Trabzonspor evinde Adana Demirspor engelini 2 golle aştı ve 1995-1996 sezonunda 15 maçta elde ettiği 38 puanı geçerek kulüp rekorunu kırdı. Zirvede rakiplerine fark atan bordo mavililer 39 puana ulaşarak yoluna namağlup devam etti.</p>

Şampiyonluğa kilitlenen Trabzonspor evinde Adana Demirspor engelini 2 golle aştı ve 1995-1996 sezonunda 15 maçta elde ettiği 38 puanı geçerek kulüp rekorunu kırdı. Zirvede rakiplerine fark atan bordo mavililer 39 puana ulaşarak yoluna namağlup devam etti.

<p>2016-2017 sezonunda Başakşehir’in başında elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisini bordo-mavili takımın başında tekrarlayan Abdullah Avcı, Adana Demirspor’u da yenerek kaybetmeme serisini 27 maça çıkararak kariyer rekoruna imza atmış oldu.</p>

2016-2017 sezonunda Başakşehir’in başında elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisini bordo-mavili takımın başında tekrarlayan Abdullah Avcı, Adana Demirspor’u da yenerek kaybetmeme serisini 27 maça çıkararak kariyer rekoruna imza atmış oldu.

<p>Bordo-mavililer, Anthony Nwakaeme’nin golüyle 1-0 öne geçti.&nbsp;</p>

Bordo-mavililer, Anthony Nwakaeme’nin golüyle 1-0 öne geçti. 

<p>Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor 3 puanı 2 golle alıp şampiyonluk yürüyüşünü kayıpsız sürdürdü. 39 puana çıkan Lider, gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. 20 puanda kalan Adana Demirspor ise 16. haftada Giresunspor ile evinde oynayacak.</p>

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor 3 puanı 2 golle alıp şampiyonluk yürüyüşünü kayıpsız sürdürdü. 39 puana çıkan Lider, gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. 20 puanda kalan Adana Demirspor ise 16. haftada Giresunspor ile evinde oynayacak.

<p>Trabzonspor, Süper Lig tarihindeki 27 maçla en uzun yenilmezlik serisini yakalayarak rekor kırdı.</p><p>Öte yandan üst üste 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fırtına, 2004'ten bu yana en uzun galibiyet serisini elde etti.</p>

Trabzonspor, Süper Lig tarihindeki 27 maçla en uzun yenilmezlik serisini yakalayarak rekor kırdı.

Öte yandan üst üste 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fırtına, 2004'ten bu yana en uzun galibiyet serisini elde etti.


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