Trabzonspor seriyi 8 maça çıkardı

Şampiyonluğa kilitlenen Trabzonspor evinde Adana Demirspor engelini 2 golle aştı ve 1995-1996 sezonunda 15 maçta elde ettiği 38 puanı geçerek kulüp rekorunu kırdı. Zirvede rakiplerine fark atan bordo mavililer 39 puana ulaşarak yoluna namağlup devam etti.