Tümer Metin'in Pelkas şaşkınlığı: By-pass falan mı oldu?

Rakip oyundan düşmüşken Muhammed ve Arda oyuna girdi. Bunlar doğru değişiklikler, oyun da rahatlamış. Peki Pelkas? Pelkas'ı da atmaz mısın sahaya? Ne oldu Pelkas'a by-pass falan mı oldu, kulübede oturuyor. Bu kadar formsuz mu, kırgın mı?