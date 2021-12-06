Tümer Metin'in Pelkas şaşkınlığı: By-pass falan mı oldu?

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 09:45
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.</p>

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u ağırladı. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Tümer Metin, Tivibu Spor'da Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesini değerlendirdi. İşte Tümer Metin'in yorumları...</p>

Tümer Metin, Tivibu Spor'da Fenerbahçe'nin 4-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesini değerlendirdi. İşte Tümer Metin'in yorumları...

<p>Fenerbahçe için kolay bir galibiyet oldu. Rizespor ise ligin bu haftasına kadar izlediğim en kötü takımlardan biri.</p>

Fenerbahçe için kolay bir galibiyet oldu. Rizespor ise ligin bu haftasına kadar izlediğim en kötü takımlardan biri.

<p>Fenerbahçe bu akşam mücadele ederek mi kazandı? Sezon başından bu yana Pereira'nın söylediği mücadele gücü ile mi kazandı Fenerbahçe, bence değil. Fenerbahçe'nin kazanmasının nedeni kalitesinin Rizespor'dan fersah fersah daha iyi olması.</p>

Fenerbahçe bu akşam mücadele ederek mi kazandı? Sezon başından bu yana Pereira'nın söylediği mücadele gücü ile mi kazandı Fenerbahçe, bence değil. Fenerbahçe'nin kazanmasının nedeni kalitesinin Rizespor'dan fersah fersah daha iyi olması.

<p>Rakip oyundan düşmüşken Muhammed ve Arda oyuna girdi. Bunlar doğru değişiklikler, oyun da rahatlamış. Peki Pelkas? Pelkas'ı da atmaz mısın sahaya? Ne oldu Pelkas'a by-pass falan mı oldu, kulübede oturuyor. Bu kadar formsuz mu, kırgın mı?</p>

Rakip oyundan düşmüşken Muhammed ve Arda oyuna girdi. Bunlar doğru değişiklikler, oyun da rahatlamış. Peki Pelkas? Pelkas'ı da atmaz mısın sahaya? Ne oldu Pelkas'a by-pass falan mı oldu, kulübede oturuyor. Bu kadar formsuz mu, kırgın mı?

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Mesut Özil'in sinirleri alınmış gibi. Emre Belözoğlu sahada sinirlenirdi, ben de sinirlenirdim. Mesut'un da maç içerisinde sinirlendiğini anlayabiliyorum ama tepki vermiyor. Neden anlatıyorum bunu, bu akşam çok iyi oynadı.<br></p>

Mesut Özil'in sinirleri alınmış gibi. Emre Belözoğlu sahada sinirlenirdi, ben de sinirlenirdim. Mesut'un da maç içerisinde sinirlendiğini anlayabiliyorum ama tepki vermiyor. Neden anlatıyorum bunu, bu akşam çok iyi oynadı.


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