Türkiye'nin en genç volkan konileri 11 bin yaşında
Manisa’nın Kula ilçesinde Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda yer alan Türkiye’nin en genç volkanik yapıları ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Park alanı içerisinde Kula Divlit cüruf konisi ve lav akıntısı, parazit koniler, spatter koniler lav tünelleri ve hendeklerin gözlemlenebildiği alan ziyaretçilerine Türkiye’de eşine az rastlanabilecek bir deneyim sunuyor.
Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş yolu üzerinde ziyaretçiler hem 11 bin yıl öncesi volkan akıntılarının bıraktığı etkileri görebiliyor hem de ahşap köprüler üzerinde zamanda adeta yolculuğa çıkıyor. Öte yandan Kula’nın Sandal Mahallesi'nde bulunan Divlit Tepe volkanitleri de ziyaretçilere eşsiz deneyimler sunuyor. Ahşap köprülü yol üzerinden volkan dağının zirvesine çıkan ziyaretçiler, zirvede volkan akıntılarını gözlemleyebiliyor.
“TÜRKİYE’NİN DE EN GENÇ VOLKAN KONİLERİNDEN BİR TANESİ”
Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nda 73 tane jeosit bulunduğunu söyleyen Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu, “Şu an bulunduğumuz alan jeoparktaki jeositlerden bir tanesi. Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nda 73 tane jeositimiz bulunmakta. Şu an üzerinde bulunduğumuz jeosit Kula Divlit Volkanik Parkı olarak adlandırdığımız bir tematik park.
Jeopark sahası içerisinde ayrı bir tematik park olarak değerlendirdiğimiz bir bölge. Bu tematik parkın içerisinde yaklaşık 6-7 tane ayrı ayrı hepsi volkanolojiyle ilgili olmak üzere jeositlerimiz mevcut. Volkan konisi ve çeşitli noktalardan çıkmış olan bu lavların sönerek oluşturduğu bir topografya burası. Yaklaşık yaşı 11 bin yıl olan bu volkan konisi Türkiye’nin de en genç volkan konilerinden bir tanesi. Zaten Kula bölgesi Türkiye’nin en genç volkan sahalarından biri” dedi.
GÖNÜLLÜ REHBERLERİMİZ ZİYARETÇİLERE YETİŞEMEZ DURUMA GELDİ”
Jeoparkın oldukça ilgi gördüğünü ve pandemi sonrasında ilginin daha da arttığını söyleyen Karakuzu, “Kula bölgesinin ilk yıllarda yıllık 12 bin civarı ziyaretçi aldığı tespit edilmiş. Jeopark olduktan sonra ve bizim bazı tanıtımları yaptıktan sonra UNESCO logosuyla beraber görünürlüğümüz arttığı için de bir anda sayımızı 110 binlere çıkardık. Türkiye’nin UNESCO tescilli tek jeoparkıyız.
Pandemi hayatımıza girdikten sonra işleri oldukça yavaşlattı. İlk sene neredeyse hiç ziyaretçi gelmedi. Son 6-7 aydır bu iyice azaldığı dönemlerde toplu otobüslerle gelen ziyaretçiler artık kendileri münferit olarak araçları ve karavanlarıyla gelmeye başladı. Yaşanan olumlu gelişmelerle şu an ziyaretçi sayısındaki artış inanılmaz hızlanmaya başladı. Bizim yerelde yetiştirdiğimiz gönüllü rehberlerimiz var. Bu rehberlerden 25 tane var Kula’da. Onlar da yetişemez duruma geldi” ifadelerini kullandı.
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