Türkiye'nin en genç volkan konileri 11 bin yaşında

Jeopark sahası içerisinde ayrı bir tematik park olarak değerlendirdiğimiz bir bölge. Bu tematik parkın içerisinde yaklaşık 6-7 tane ayrı ayrı hepsi volkanolojiyle ilgili olmak üzere jeositlerimiz mevcut. Volkan konisi ve çeşitli noktalardan çıkmış olan bu lavların sönerek oluşturduğu bir topografya burası. Yaklaşık yaşı 11 bin yıl olan bu volkan konisi Türkiye’nin de en genç volkan konilerinden bir tanesi. Zaten Kula bölgesi Türkiye’nin en genç volkan sahalarından biri” dedi.