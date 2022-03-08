Ukrayna'da tren istasyonlarından acı dolu görüntüler

08 Mart 2022 Salı, 17:50
Ukrayna'da tren istasyonlarından acı dolu görüntüler

Ukrayna'da savaştan kaçmak isteyen halk, tren istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. İşte, acı dolu o görüntüler...

Ukrayna'da tren istasyonlarından acı dolu görüntüler

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'da, Lviv kentinde ülkeden ayrılmak isteyen siviller tren istasyonunda birikti.

Ukrayna'da tren istasyonlarından acı dolu görüntüler

Rusların saldırılarından kaçmaya çalışan binlerce Ukrayna vatandaşı, hafta sonu Kharkiv’de istasyonlarda birikti.

Ukrayna'da tren istasyonlarından acı dolu görüntüler

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Bugün Ukrayna'dan kaçan mülteci sayısı iki milyona ulaştı” diyerek duyurdu.

Ukrayna'da tren istasyonlarından acı dolu görüntüler

Pazartesi günü yapılan açıklamada, yaklaşık 2 bin kişinin Kiev yakınlarındaki Irpin kasabasından çıkmayı başardığını söyleniyor.

Ukrayna'da tren istasyonlarından acı dolu görüntüler

Ortaya çıkan görüntüler yürek burkuyor.

Ukrayna'da tren istasyonlarından acı dolu görüntüler

Rusya’nın işgalinin ardından sivil halkın Ukrayna’dan kaçışı sürüyor.

Ukrayna'da tren istasyonlarından acı dolu görüntüler
Ukrayna'da tren istasyonlarından acı dolu görüntüler
Ukrayna'da tren istasyonlarından acı dolu görüntüler

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