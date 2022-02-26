Dev zam öncesi kuyruklarda isyan: Ukrayna’dan beteriz, biz de benzin kuyruğunda savaşıyoruz

26 Şubat 2022 Cumartesi, 09:13

Benzinin litre fiyatına 26 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 61 kuruş, motorinin litre fiyatına da 1 lira 51 kuruş zam yapıldı. Yeni tarifenin yürürlüğe girmesine saatler kala Siirt’te yurttaşlar, araçlarına zamsız fiyatla akaryakıt almak için istasyonlar önünde kuyruğa girdi.

İstasyonların dışına taşan kuyrukların görüldüğü illerden biri Siirt oldu. Aracıyla kuyruklardan bekleyen yurttaşlardan Mehmet Ali Gül, yaşanan duruma “Biz Ukrayna’dan beteriz şu anda. Gerçekten insanlar cephede savaşıyor biz de burada benzin, mazot kuyruğunda savaşıyoruz. Ben çiftçiyim şu anda gübre alacağım. Gübreyi saklamışlar iki gündür. Gübre bulamıyoruz. Kaçta tane petrol gezdim, satmıyorlar. Petrollerin çoğu mazot, benzin satmıyor şu anda. Biz de bilmiyoruz ne olacak halimiz" diyerek tepki gösterdi.

Sait Yakut “Yemin ederim bıktık. Bu kadar da yeter. Nereye kadar böyle gidecek? Siz söyleyin nasıl olacak bizim halimiz? Sabah zam, akşam zam. Yeter bıktık. Ne söyleyebilirim? Görüyorsun halimizi. Çalışıyoruz, çalışıyoruz gelip benzinliğe bütün paramızı verip gidiyoruz. O kadar. Bıktım ya” dedi.

“ARTIK ÇİLEDEN ÇIKMIŞIZ BİZ”

Yaşananları rezalet olarak tanımlayan Esat Boğa ise “Rezil olduk, bak şu an rezilliğimizi görüyorsunuz. Yemin ederim artık çileden çıktık biz. Bu kadar da olmaz. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Bugün dolduruyorsun ertesi güne yine depo boşalacak. 1 milyon (1 lira) için kuyruğu görüyorsunuz. Bu rezilliktir. Başka bir şey demiyorum. Hükümetin başındakilerin artık bir an önce bir çare bulmaları lazım. Allah yardımcımız olsun. Adamların yeri hoştur” dedi.

“VATANDAŞ ZAMDAN ZAMA GELİP GİDECEK”

Yurttaşların artık zamdan zama benzinliğe uğradığını belirten istasyon müdürü Mehmet Şirin Ertekin de tepkisini “Millet indirim olduğu zaman geliyor. Ne yapsın, vatandaş artık ne yapacağını şaşırdı zamlardan dolayı. 1 milyon 650 bin lira (1 lira 65 kuruş) mazota zam var, bir 550 de benzine (1 lira 55 kuruş) da benzine. Vatandaş ne yapacak? Vatandaş zamdan zama gelip gidecek. Başka yapacak hiçbir şey yok. Litresi 17,40’a falan dayandı. Şu an 15,56. 17,40’a dayandı. Durum kötü. Durum bundan ibaret. Kuyruğu çekin, gösterin millet görsün. Vatandaş daha ne yapacak? Perişan" ifadeleriyle dile getirdi.